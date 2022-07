Řecko moc řecké, písek moc jemný. Hodnocení dovolené často pobaví i udiví

Sotva se paní Věra vrátila od moře, sedla k počítači a sepsala hodně naštvaný dopis. Prý aby před zklamáním uchránila další natěšené lidi. „Bylo to zoufalství,“ uvedla svoji recenzi na webu Invia.cz, načež pokračovala výčtem všeho, co se během dovolené pokazilo. Písek byl žhavý a zařezával se do nohou. V moři často plavaly medúzy, pokoj byl zanedbaný a u bazénu hrála do večera hlasitá hudba. Recenzi nespokojená žena završila poznámkou, že moře rozhodně nevypadalo jako v Karibiku a navíc bylo mělké: „Do větší hloubky se člověk musel plížit, což bylo potupné!“

Zanedbanost pokoje na dálku těžko posoudíme, ale ostatní pasáže recenze vzbuzují spíš úsměv. Moře mělo do Karibiku daleko, protože paní Věra trávila týden na jihu Itálie, kde písek v srpnu skutečně nechladí.