Athény čisté a americké. Prozkoumejte sluncem zalitou řeckou metropoli

Výměna stráží Povinnou zastávkou turistů je náměstí Syntagma, kde pravidelně před parlamentem a hrobem neznámého vojína probíhá výměna stráží. Členové prezidentské gardy na sobě mají uniformy, jaké nosili bojovníci ve válce za nezávislost v první polovině devatenáctého století. Nejzajímavější jsou bohaté sukně se čtyřmi sty záhyby, které symbolizují čtyři sta let osmanského jha. Strážní musí být minimálně 187 centimetrů vysocí a zvláštním pomalým krokem s vykopáváním nohou prý chodí proto, aby se jim po dlouhém stání opět rozproudila krev v nohách. Kromě úboru a stylu chůze jsou proslulí také svou disciplínou a patriotismem. V roce 1941, za německé okupace, dostal jeden z nich za úkol vyměnit na Akropoli řeckou vlajku za standartu s hákovým křížem. Nacistickou vlajku sice skutečně vyvěsil, tu řeckou však odmítl Němcům dát, raději se do ní zabalil a skočil ze skály. V roce 2001 hodil útočník na jeden ze strážních domků Molotovův koktejl, přičemž gardista zůstal stát, i když už na něm hořela uniforma. V roce 2010 jiný pachatel umístil bombu blízko hrobu neznámého vojína. Gardista se opět nepohnul, a to i během samotné detonace. Naštěstí nepřišel o život, se zraněními byl však převezen do nemocnice.