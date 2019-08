V katalogu dovolená snů, na místě švábi. Problémy cestovky na Krétě se kupí

Co vše se dá reklamovat a jak Do vad ubytovaní můžeme zahrnout: umístění do jiného hotelu, přidělení jiného pokoje, příliš malý pokoj, špína na pokoji, plíseň v koupelně, chybějící či nefunkční zařízení (klimatizace, WC), chybějící balkon, pokud byl přislíben, špinavý bazén, apod. Reklamovat se dá i špatná strava či špatné služby delegáta a nedostatečný úklid na pokojích. Vady je potřeba co nejdříve řešit přímo na místě s delegátem. Pokud je například přidělen jiný hotel, než který byl objednán, je vhodné požadovat nápravu ihned,“ radí advokát Petr Novák. Pokud k nápravě nedojde, jsou nutné důkazy. Jednak fotografie a videa a pak také protokol podepsaný delegátem cestovní kanceláře. Ten by měl obsahovat popis všech vad zájezdu. Po návratu z dovolené je potřeba zájezd písemně reklamovat u jeho pořadatele. K reklamaci by měly být přiloženy všechny důkazy. Reklamaci je však potřeba podat do 30 dnů od konce zájezdu. Pořadatel zájezdu musí ze zákona vyřídit reklamaci do 30 dnů a o jejím výsledku klienta informovat.