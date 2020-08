Rakušané umí. U Dunaje vykutali z historie dokonalou vzpomínku na Římany

Může se hodit Jak se tam dostat

Carnuntum leží kousek od Bratislavy. Tudíž se hodí na aktivní jednodenní výlet při delším pobytu. To samé platí i pro Vídeň, byť rakouská metropole je trochu dál. Autem se se tam rovněž dostanete venkovskou jízdou po okreskách Moravského pole, či odskokem z dálnice od našich hranic u Mikulova s výjezdem na Wagram. V obou případech Dunaj překonáte po mostě za obcí Bad Deutsch-Altenburg. Stejný přejezd řeky využijí také cyklisté, co od Vídně putují levobřežní trasou Dunajské cyklostezky přes národní park Dunajské luhy (Donau-Auen). Kolem Petronellu-Carnunta zase vede dálková Svatojakubská cesta. I o mě si kvůli velkému batohu místí mysleli, že jsem pěší poutník. Pokud bych si opravdu mohl vybrat ideální dopravní prostředek k dopravě do Carnunta a přesunu po okolí, rozhodně bych zvolil kolo. Poněvadž všemi klíčovými sídly – Hainburgem, vesnicí Petronell-Carnuntum i lázněmi Bad Deutsch-Altenburg prochází řada značených stezek a tras: dálkových, regionálních i lokálních. Mapami zdarma vás vybaví infocentra (např. Hainburg a Petronell-Carnuntum). Cesta přímým vlakem ze stanice Vídeň-Praterstern zabere necelou hodinku. Do Hainburgu zase díky přímým autobusovým spojům městské dopravy loni jezdila nakupovat půlka Bratislavy, aktuálně sem dopravu zajišťuje společnost Slovak Lines Express. Momentálně nelze v Hainburgu nasednout na vlak do stanice Petronell-Carnuntum. Teď vlakové spojení nahradila autobusová linka Postbusu SV907. Přeprava kol je vyloučena. Internet

www.carnuntum.at/cs