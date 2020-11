Linec je malebné město na Dunaji, odkud pochází nejslavnější koláč

Možná jste ho míjeli na cestě za lyžováním do Alp, možná se vám při vyslovení jeho názvu vybaví koláč. Jestli je to ale všechno, co vám v souvislosti s tímhle rakouským městem naskočí, měli byste to co nejdřív napravit. Poznejte tu pravou atmosféru Lince, města na Dunaji.