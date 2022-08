Přestály tisíce let, teď hrobky faraonů šednou a praskají, říká egyptolog

Egyptologie začala skutečně už před dvěma stovkami let?

Na konci starověku přestali lidé i v samotném Egyptě rozumět hieroglyfům a ty upadly v zapomnění. Tím se ztratil klíč k poznání starého Egypta. Trvalo půl druhého tisíciletí, než se ten klíč jejich rozluštěním podařilo znovu nalézt geniálnímu Francouzi Jeanu-Françoisi Champollionovi.

To to nikdo celá staletí nedokázal?

Ne, i když měl Champollion řadu předchůdců, kteří o to usilovali. Ale až jemu se to v roce 1822 podařilo. Tento rok je považován za datum založení oboru egyptologie.