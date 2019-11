Co dali čeští egyptologové světu? V Rozstřelu odpoví Verner a Faryová

Abúsír, pyramidová nekropole panovníků, kteří žili před 4 500 lety, s hrobkami jejich vysokých hodnostářů. Právě tady, 20 kilometrů od Káhiry, čeští egyptologové pracují, je to jejich hlavní koncese v Egyptě už 60 let. Tady zkoumají například i obrovské a hluboké šachtové hrobky z mladších období. V podstatě rok co rok z Abúsíru oznamují velké objevy. Které z nich patří k nejdůležitějším a jaká cesta k nim vedla? Proč má tato práce smysl a co vlastně obnáší?

Miroslav Verner je archeolog a egyptolog. V letech 1975 až 2000 byl ředitelem Československého, později Českého egyptologického ústavu při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Specializuje se na dobu stavitelů pyramid. Na archeologických pracích v Egyptě se podílel od roku 1964.



Být egyptologem je podle něj na jedné straně romantika a dobrodružství, ale na straně druhé i namáhavá práce v terénu, po níž následuje náročné vědecké bádání.

„V poušti je třeba se mít neustále na pozoru, protože práce v písečném prostředí polorozpadlé monumentální architektury je extrémně nebezpečná. Stačí neopatrný pohyb dělníka, který uvolňuje prostor pro archeologický výzkum, aby se dala do pohybu obrovská masa mnohatunových bloků kamene,“ říká Miroslav Verner.

Jako první z archeologických týmů začali čeští vědci používat na pyramidových polích geofyzikální metody, aby zjistili, co všechno se pod pískem ukrývá. Na přelomu tisíciletí také zaplatili přeprogramování americké družice QuickBird a získali detailní nevojenské snímky všech pyramidových polí. Proto vědí, že starověké památky tu leží pod pískem na každém metru. „Abúsír je v Egyptě naším největším objevem,“ říká Miroslav Verner.

Lokalita o dvou kilometrech čtverečních patří k největším a nejprestižnějším, které kdy Egypťané propůjčili k výzkumu zahraničním týmům. Je to místo spjaté s nejstaršími dějinami egyptského státu.

„Jsem velmi rád, že se nám podařilo dostat Abúsír na místo, které si v odborném egyptologickém světě zaslouží, a to i v mezinárodním měřítku. Tak tomu vždy nebylo. Abúsír bývala ne zrovna významná lokalita, zkoumaná jen okrajově a v polovině minulého století už pozapomenutá,“ připomíná Miroslav Verner, že kdysi se i v odborných kruzích mělo za to, že Abúsír je prozkoumaný a o starém Egyptě už nemá světu co říct. Opak byl pravdou, jak dokázali čeští egyptologové.



„Abúsír je veřejnosti nepřístupný, zatím sem nedorazil turistický ruch. A tak je možné nechat se trochu unést, vnímat několikatisíciletou historii, která tudy prošla, a díky poznatkům našich vědců si představovat, jak to tady asi vypadalo a fungovalo. Ostatně o to jde i ve výzkumu,“ říká Ivana Faryová, autorka seriálu ke 100 letům české egyptologie v MF DNES a na iDNES.cz, která Abúsír nedávno navštívila.

„Pro egyptology je totiž cenný každý z objevů, protože je to další díl do skládačky o dávné společnosti a jejím fungování,“ dodává autorka knihy Tajemství ukrytá v písku – 100 let české egyptologie, v níž skrze rozhovory s egyptology provádí čtenáře světem starých Egypťanů, českých objevů a představuje i vědce samotné. Ti totiž ve chvíli, kdy jejich nové objevy naplní stránky médií, většinou zůstávají v pozadí.

