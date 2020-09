Už víme, proč padl starý Egypt, prozradila česká egyptoložka

Co všechno nám prozrazují hrobky starých Egypťanů?

Pokud patřili k elitě, pak se toho z jejich hrobek dozvídáme opravdu hodně. Přirovnejme si to k dnešku: přijdete na hřbitov a z náhrobku se dozvíte jen jméno a datum, kdy se člověk narodil a kdy zemřel. Ze starších náhrobků možná ještě vyčteme, že to byl pan továrník, architekt a podobně. Ovšem u starých Egypťanů poznáme z výzdoby hrobky celou jejich rodinu, z nápisů vyčteme kompletní kariéru, protože obsahují všechny jejich tituly vyjadřující činnosti, které v životě vykonávali. Dokonce tam mnohdy nacházíme i takzvaná epiteta, například „Králův oblíbenec“, „Ten, který činí to, co miluje jeho pán“ a podobně. Chtěli tím ukázat, že král je měl v oblibě. Toto všechno si nechávali do výzdoby svých hrobek vepsat.