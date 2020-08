Největší objevy českých egyptologů dorazily do Prahy. Za doprovodu policistů

17:49 , aktualizováno 17:49

Za doprovodu policejních ozbrojenců se samopaly v pátek do Národního muzea dorazily artefakty, které objevili čeští egyptologové. Poprvé za šedesát let své práce na pyramidové nekropoli v Abúsíru představí část svých objevů ve své zemi. Do zahájení výstavy Sluneční králové zbývají dva týdny.