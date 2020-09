Čeští vědci vracejí do světa egyptskou civilizaci, říká egyptolog Janák

Je to už více než 60 let, kdy skupinka prvních českých egyptologů přišla do Abúsíru, aby na okraji pouště na dohled od slavných pyramid v Gíze začala výzkum nekropole z doby, kdy se psaly nejstarší dějiny egyptského státu. Na místě pracují dodnes a jejich objevy doplňují a někdy dokonce zcela mění dosavadní poznatky o tom, jak se ve starověkém Egyptě žilo a jak tehdy fungoval stát.

„Nejsme úzce zaměření na jednu problematiku, ale spolupracujeme s badateli z různých vědních oborů od informatiky přes antropologii až po zoologii a geologii. To nám pomáhá posouvat se a být stále špičkou v Evropě a na světě,“ říká ředitel Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Jiří Janák.