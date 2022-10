KVÍZ: Znáte historii Egypta? Odpovězte správně a vyhrajte Ebersův papyrus

V egyptské poušti, na nekropoli panovníků Staré říše, odkrývají čeští egyptologové starověké památky už šedesát let. Pohřebiště v Abúsíru, na němž pracují, patří k největším archeologickým lokalitám, které kdy Egypťané propůjčili ke zkoumání zahraniční expedici. Čeští vědci jsou zde velmi úspěšní a téměř rok co rok z Abúsíru ohlašují další a další výjimečné objevy.

Jedním z významných počinů české egyptologie je mimo jiné překlad Ebersova lékařského papyru do češtiny. Tato slavná písemná památka ze starověkého Egypta totiž byla dosud přeložena pouze do hlavních světových jazyků.

Kniha obsahuje 877 postupů, jak co léčit. Papyrus má pověst „nejdelšího a nejkrásnějšího rukopisu starověku“ nebo třeba „nejvelkolepějšího a nejdůležitějšího dokumentu“. Mnohé recepty obsahují ingredience, které se používají na konkrétní zdravotní problémy i dnes, a to hlavně v lidovém léčitelství.

Čtenáři, kteří v kvízu odpovědí do pátku 21. října 2022 do 14 hodin minimálně na osm otázek správně, budou mít možnost zaregistrovat se do soutěže o knihu Ebersův staroegyptský lékařský papyrus od nakladatelství Academia. Dva vylosované vítěze zveřejníme po ukončení soutěže v tomto článku.