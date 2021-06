Cesty Karla Čapka: přežil srážku vlaků, užíval si automobilové jízdy Evropou

Jaký byl Karel Čapek cestovatel?

Velmi netypický, hlavně v tom, že nejezdil na cesty důkladně připravený, neměl v ruce bedekr, podle kterého by věděl, že je někde tříhvězdičková vyhlídka, ale náhodně nastoupil do tramvaje a místo nějakého známého místa dojel do špinavé tovární čtvrti a tam ho čekaly nejméně tříhvězdičkové zážitky. Rád pozoroval místní, byl slušně jazykově vybavený, a mohl tedy s nimi navazovat hovor.

Čapek několikrát zkusil auto řídit, zvládl prý nástrahy spojky i ručního řazení a chtěl si i udělat vůdčí list, ale nemohl kvůli zdraví. Zdeněk Vacek ředitel Památníku Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše