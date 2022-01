Přinesl jste nám naši minulost, děkovali mu. Fotograf miluje Asii už 50 let

Jak člověka posedne vášeň fotit? Co u vás bylo spouštěčem?

Když mi bylo 12 let, zemřela mi matka. Otec moc nevěděl, co se mnou, a proto plnil moje přání. Když jsem zatoužil fotografovat, koupil mi zvětšovák a já začal experimentovat. Sám jsem si míchal vývojky, zvětšoval fotky… V patnácti letech jsem s kamarádem vyrazil na cestu kolem republiky a tam mě focení definitivně uchvátilo. Od té doby se můj život točí kolem cestování, focení a psaní.

Ještě pamatuju na poště v Káthmándú poste restante, což byla krabice se jmény podle abecedy. Napjatě jsem tam hledal dopisy pro sebe a pak si je na trávníku před poštou natěšeně četl. Zdeněk Thoma fotograf