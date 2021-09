Lkát nad světem, který odchází, je pošetilost, říká legendární cestovatel

Co jste se naučil na cestách?

Samostatnost. Často jsem býval odkázán sám na sebe. Dnes je to jinak, lidé mají mobily. Když si někdo zlomí nohu, může si přivolat pomoc. Před půl stoletím bych se v opuštěných Karpatech pomoci nedovolal, možná by mne našli ohryzaného od lišek. Pro toho, kdo si nohu nezlomí, je však mobil k ničemu. Člověk se přece na cesty vydává kvůli výlučným a silným zážitkům, které si bude dlouho pamatovat. Jinak by se mohl podívat na film nebo si přečíst knihu.

Mladým lidem se všichni kolem zdají nesnesitelní a hloupí, a tak jdou někam jinam, kde bude svět lepší. My našli Karpaty. Miloslav Nevrlý