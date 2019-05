Hitlerovo Orlí hnízdo i nejčistší jezero v Evropě najdete v Berchtesgadenu

Může se hodit Doprava

Berchtesgadenské Alpy patří pokud jde o vzdálenost od nás k nejbližším oblastem Alp. Cesta autem z Prahy přes Linec měří cca 400 km a ujedete ji za cca 5 hodin. Ubytování

Oblast kupodivu (a naštěstí) nedisponuje množstvím velkých hotelů. Spíše zde najdete apartmány a tzv. ferienhausy neboli byty k pronájmu. Ubytování si můžete vyhledat např. na oficiální informační stránce www.berchtesgadener-land.com. Kehlsteinhaus/Orlí hnízdo

Otevřeno od poloviny května do poloviny října. Za cestu autobusem tam a zpět včetně výtahu zaplatí dospělý 16,6 eur (430 Kč), děti od 6 do 14 let 9,6 eur (250 Kč. Autobus jezdí denně mezi 8:55 do 16:00 ve 25 minutovém cyklu. Poslední čas zpáteční odjezdu je v 16:50.

Prohlídky pro skupiny

Eagle's Nest Tour pro skupiny od 20 osob

info@eagles-nest-tours.de

Tel .: 08652/2969

Cena: € 25,50 str. P., vč. Jízda autobusem a výtahem a průvodce

Pořadatelem je společnost Eagle's Nest Tours GmbH Přístupnost v Kehlsteinhausu:

Příjezdová cesta s autobusy a výtah do domu je také možná s vozíkem.

Na autobusových zastávkách RVO (parkoviště Hintereck, parkoviště Kehlsteinhaus), stejně jako v restauraci hotelu Kehlsteinhaus, jsou k dispozici toalety pro tělesně postižené. Restaurace a části zahradní terasy jsou bezbariérové. Doporučujeme však navštívit Kehlsteinhaus s doprovodem. Chcete-li se dostat do velké místnosti s krbem, je několik kroků, jak zvládnout. Vrcholový kříž není přístupný pro vozíčkáře. Vlastní Kehlsteinhaus je dnes spíše restaurací a počítejte i s tím, že rekordní návštěvnost je 3 600 lidí denně. Proto doporučujeme dopředu si zjistit předpověď počasí a nastudovat historii lokality (brožury i v češtině zakoupíte u dolní stanice autobusů), protože na místě najdete pouze několik informačních tabulí v němčině. Kdo chce ušetřit, může se k Orlímu hnízdu vydat pěšky nebo na kole, vstup do budovy je zdarma. Více info na: www.kehlsteinhaus.de Plavba po Königsee Cena za jízdenku Königssee – Salet: 19 eur (490 Kč) dospělý, 9,5 eur (245 Kč) děti 6–17 let

Další informace o lodním provozu: www.seenschifffahrt.de Solné doly Berchtesgaden

Otevřeno: denně od 9:00 do 17:00

Více: www.salzzeitreise.de Termální koupaliště

Watzmann Therme Berchtesgaden: www.watzmann-therme.de

Rupertus Therme Bad Reichenhall: www.rupertustherme.de