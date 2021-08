Zkuste Gruzii. Má úžasnou přírodu a nabízí neotřelé spojení dvou světů

V této zemi na hranici dvou světadílů najdete lákavou směs vyspělé západní kultury a asijského chaosu, která potěší snad každého cestovatele.

Nejlépe se do Gruzie dostanete letadlem. Země leží na opačné straně Černého moře, „naproti“ Bulharsku, a tak by se vám cesta po zemi značně protáhla. A protože letadlo nejspíš přistane v hlavním městě Tbilisi (druhá možnost je Kutaisi), nabízí se začít s poznáváním země právě tam.

Po stopách dávné historie

Starobylé město na řece Kura vás na první pohled okouzlí historickým centrem s množstvím svatostánků, kterým vévodí katedrála Sioni z 6. století pojmenovaná podle hory v Jeruzalémě.

Pokud ale hledáte něco z trochu jiného soudku, zkuste Rustaveli Avenue, bulvár lemovaný honosnými budovami, kde nechybí ani luxusní butiky v západním stylu a kavárny. Navštivte také některý z městských parků nebo tradiční sirné lázně.

Další město, do kterého se můžete vypravit, je zmiňované Kutaisi. Ve starověku, když se na území Gruzie rozkládalo Kolchidské království, bylo centrem všeho dění. Ve 12. století ho o jeho post hlavního města připravilo Tbilisi, z dob jeho největší slávy tam ale zůstala katedrála z 11. a klášter ze 12. století.

Za návštěvu pak stojí i město Tskaltubo, kde vás kromě historického centra a lázní může zaujmout působivá Prométheova jeskyně.

Kolchidskou fontánu v Kutaisi zdobí zvětšené kopie zlatých historických soch, které se našly nedaleko.

Kraj, kde lišky dávají dobrou noc

Krásu Gruzie je však lepší hledat jinde než ve městech. Vydejte se třeba do horské oblasti Svanetie, odkud můžete podnikat túry do okolních hor, nebo do Tušetie, odlehlého kraje při hranicích s Čečenskem, kde můžete nahlédnout do prostého života farmářů. Okolní kopce jsou navíc poseté ruinami strážních věží i kostelíků a vytvářejí scenerie, které se vám vryjí do paměti.

Kostel Nejsvětější Trojice je přístupný pěšky (zhruba tříhodinový výšlap) i autem.

A to samé se povede i vesnici Kazbegi, kde najdete nejnavštěvovanější památku celé oblasti, a vlastně i skoro celé Gruzie – kostel Nejsvětější Trojice ze 14. století.

Co ještě nesmíte vynechat? Například prehistorické skalní město Uplisciche s mohutným opevněním a kostelem. A jen o kus dál leží Gori, město se starou pevností. Více než historické památky ho ale „proslavil“ Stalin, který se tam narodil. Dnes tam má své muzeum.

Oblast Svanetie leží vysoko nad mořem. Úchvatná horská panoramata doplňují pozůstatky středověkých vesnic.

Teď ale zase rychle k něčemu příjemnějšímu – k moři! Než se tam ale dostanete, ještě se zastavte v malé vsi Katskhi. Najdete tam totiž něco, co jen tak někde neuvidíte – vysoký vápencový pilíř, na jehož vrcholku stojí kostel. Přístup k němu je možný jen po žebříku. Tedy teoreticky, v praxi narazíte na zákaz vstupu. I tak to ale této atrakci bude náramně slušet na fotkách.



A teď konečně to moře. Vyhlášeným letoviskem je Batumi, jehož západoevropský nablýskaný vzhled kontrastuje s prostým vzezřením zbytku Gruzie. Je to město, kde si užijete přímořskou atmosféru se vším všudy.

Jestli se ale chcete příjemně vykoupat, popojeďte o kousek dál do městečka Gonio, kde jsou čistší pláže. Dostanete se tam třeba maršrutkou, rachotícím minibusem, který si můžete „odmávnout“ kdekoliv na trase. Moc pohodlí vás uvnitř sice nečeká, zato za lidové jízdné získáte jedinečný zážitek, bez kterého by vaše poznávání Gruzie nebylo úplné.