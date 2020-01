Gruzie úspěšně buduje světové lyžařské středisko. V Gudauri už bydlí i Češi

Před jedenácti lety poskytoval v Gudauri slušné služby jediný vybydlený hotel Marco Polo a několik nevábně vypadajících penzionů nebo hostelů, jak by se dalo také nazvat několik domů rozesetých bez ladu a skladu po okolních svazích.

Země se v roce 2009 vzpamatovávala z rusko-gruzínské války. Boj o přežití odstředil turistiku a lyžování až na úplný okraj zájmu veřejnosti a státních orgánů. Hranice s Ruskem, odkud jezdilo nejvíce návštěvníků, byla zavřená.

V rozestavěných betonových stavbách skučel vítr a sedačky tří navazujících lanovek na vrchol Kudebi se otáčely s výjimkou víkendů prakticky naprázdno. Dole ve vesnici přežívalo 54 stálých obyvatel. To všechno odvál čas.

Nová kabinová lanovka vyváží lyžaře do Kobi pasu ve výšce 2 900 metrů nad mořem. Při pohledu dolů se můžete kochat pohledem na okolní štíty Velkého Kavkazu nebo pozorovat cvrkot na pěší zóně Nového Gudauri obkrouženého luxusními restauracemi, kavárnami a dřevěnými stánky s venkovním posezením. V nabídce je například šašlik připravený na dřevěném uhlí se sklenkou poctivého svařeného vína.

Třetí a čtvrtý segment kabinové lanové dráhy od firmy Poma jsou natolik nové, že sedm kilometrů dlouhé pokračování do údolí Kobi není ani zakreslené v oficiálních mapách střediska.

Díky nim se otevřely nekonečné možnosti pro lyžování ve volném terénu. Ať už směrem na Kobi, nebo kolem vrcholu Bidara zpátky do Gudauri.

Svahů, kam dříve vynesla helikoptéra jen pár vyvolených, si dnes mohou užívat všichni milovníci freeridu, aniž by je to finančně zruinovalo.

Počet stálých obyvatel se zvýšil skoro na čtyři stovky. Překotným rozvojem prošla i výstavba ubytovacích kapacit. Historické srovnání nabízí jen „Rakouský“ hotel, jak místní říkají hotelu Marco Polo, protože tady dříve nic jiného nebylo. Smlouva o výstavbě hotelu a čtyř lanovek v Gudauri byla podepsána v roce 1985 ještě v Moskvě mezi Sovětským svazem a Rakouskem.

Většina černých sjezdovek začíná vlevo z vrcholu hory Sadzele ve výšce 3 276 metrů. Fotografie z roku 2020. Exteriér hotelu Marco Polo zůstal takřka identický. Interiéry však prošly generální rekonstrukcí. Vlevo, vedle parkoviště, se skrývá dolní stanice nové lanovky.

Přiznám se, že jsem letos vstupoval do hotelu s jistými obavami. Exteriér, jak se mi zapsal do paměti, nedoznal prakticky žádných změn. Interiér však prošel v minulém roce kompletní rekonstrukcí. Pokoje mají nové vybavení, přibyly luxusní lázně, kuželník a kulečníkový klub.

Ikonický čtyřhvězdičkový hotel přešel do vlastnictví gruzínského podnikatele Ilii Kokaie s tím, že zachová jeho historický vzhled. Jako prakticky celé Gudauri nabízí ski-in/ski-out s nástupní stanicí nové šestisedačky u zápraží hotelu.

Počátek zázraku

V roce 2010 navázala gruzínská vláda spolupráci s kanadskou společností EcoSign, kterou pověřila vytvořením celkového plánu horského střediska odpovídajícího požadavkům 21. století. Za tímto účelem původně vyhradila 10 hektarů jako rozvojové území.

Realizací projektu gruzínské ministerstvo hospodářství pověřilo nově založenou státní společnost Mountain Resort Development Company (MRDS), do jejíhož čela jmenovalo zkušeného manažera a místního rodáka Nika Chkareulia. V rozhovoru zdůrazňuje aktivní účast státu a investice do infrastruktury, bez nichž by středisko nemohlo vzniknout – nová kanalizace, vodovod a zejména pak výměna starých vleků a postavení čtyř nových šestisedaček a kabinkové lanovky.

Současný pohled na mezistanici kabinkové lanovky Kobi Gudauri ve výšce 2 701 metrů. Přes akutní nedostatek sněhu zaznamenali 6.1.2020 v Gudauri první letošní smrtelný případ. Lavina zasypala lyžaře z Ruska.

Gudauri bude podle jeho slov rozděleno do tří oblastí. Centrální Gudauri s původní starou zástavbou bude nejníže položené a bude zde ambulance a také lékárna. Nové Gudauri ve výšce 2 300 metrů bude mít nové a kompletní turistické i společenské zázemí včetně pěší zóny.

Třetí rozvojová oblast Kobi–Gudauri má za úkol zlepšit dostupnost Gudauri ze severní strany, odkud přijíždí mnoho turistů. Křížový průsmyk, oddělující dvě vesnice, často zavalí laviny, i když prakticky každou zatáčku chrání mohutné betonové tunely postavené po druhé světové válce německými válečnými zajatci. Na severních svazích se také mnohem déle udrží sníh.

Vše by mělo být hotovo do roku 2023, kdy gruzínská lyžařská střediska Bakuriani a Gudauri budou hostit Světový šampionát ve snowboardingu a freestyle lyžování.

Lyžování a business

Slyším češtinu a dávám se do řeči se sympaťákem středních let v domnění, že se jedná o turistu od nás. Po pár zdvořilostních frázích s překvapením poznávám pravé důvody jeho pobytu. Loni se v Gudauri jeho rodině natolik zalíbilo, že prodali byt v rakouských Alpách a vyměnili ho za byt v Novém Gudauri. Není sám. Na náměstí mi ukazuje okna svých českých sousedů.

Kolem ostrých serpentin silnice stoupajících do Křížového průsmyku vyrůstají nové hotely a apartmánové domy. Současnost. Pěší zónu Nového Gudauri obklopují restaurace a kavárny umístěných v přízemích apartmánových domů. My jsme dali přednost šašliku u dřevěných stánku hned vedle centrální pokladny.

Zajímá mě cenové srovnání s novými byty na českých horách a tak se stavuji v realitní kanceláři. Výhradním prodejcem a developerem privátních apartmánů je společnost Red-Co. V roce 2016 podepsala se státní MRDS smlouvu o převzetí odpovědnosti za realizaci výstavby nemovitostí podle projektu kanadské společnosti EcoSign s plánovanou investicí 150 milionů dolarů.

Původních deset hektarů se rozrostlo na padesát hektarů. Rozvojový plán Kanaďanů počítá s výstavbou dvaceti šesti nových objektů: tří, čtyř a pětihvězdičkových hotelů, aparthotelů, soukromých bytů a horských rezidencí. Objeví se zde i restaurace, kluziště, lázně a podzemní parkoviště pro 1 600 automobilů. K letošnímu roku má být dokončeno devadesát procent z nich.

Ceny investičních apartmánů začínají na 800 dolarech (18 200 korunách) za metr čtvereční, ale většina se jich prodává za 1 300 dolarů (30 000 korun) a výše. Majitelé ze zahraničí neplatí v Gruzii daň z nemovitosti.

Rok 2020. Sedm kilometrů dlouhá nová kabinka do Kobi otevřela nebývalé možnosti freeridu na severních svazích.

Důvěřuj, ale prověřuj

Počasí je nevyzpytatelné čím dál tím víc. Bohužel i v Gruzii. Dřív než si objednáte exotickou lyžovačku v Gudauri, pečlivě prověřte výšku sněhové pokrývky. Pokud vám tyto webkamery ukážou zasněžené kopce a minusové teploty, neznamená to, že si zalyžujete.

Onen pověstný „krůček“ k dokonalosti totiž zbývá developerské společnosti MRDS učinit v dokončení umělého zasněžování a zásobování vodou. Sněhová děla sice lemují všechny hlavní sjezdovky, ale zatím nefungují. K čemu vám bude krásné počasí, nádherné hory, skvělé jídlo, milí lidé, luxusní lázně, barvité après-ski, vše za příznivé ceny, když si nezalyžujete?