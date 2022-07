VIDEO: Nenápadné kouzlo Dubaje. Objevte kvalitní a přitom levné restaurace

Al-Ustad Special Kebab Královský zážitek

Do této restaurace ve čtvrti Al-Hamrija určitě vyrazte na místní specialitu, kterou je skopový nebo kuřecí kebab v jogurtu. „Ten se připravuje tak, že se maso nejdřív naloží na osm až devět hodin do kyselého jogurtu a až pak se griluje,“ vysvětluje spolumajitel podniku Talil Al-Ansari.

Na takhle připravený kebab jen tak nezapomenete. Maso totiž chutná překvapivě nakysle a svěže. Podobně překvapivě chutná i bahrajnské skopové nebo kuřecí. To zase ozvláštňuje sušený citron zvlášť dovážený z Ománu. „Kebab ale připravujeme i z mletého masa, ten je opravdu šťavnatý,“ doplňuje Al-Ansari. Určitě si objednejte některý z mixů, abyste od všeho ochutnali trochu. Jako přílohu si rozhodně vyberte aromatickou zelenou rýži, která je taky skvělá.

Restaurace vás zaujme už na první pohled. Barevné stěny jsou totiž poseté ohromným množstvím fotografií významných hostů. Jedním z nich byl v roce 2017 právě místní korunní princ šejch Hammád bin Muhammad. „Prostě sem jen tak vkročil. Nejdřív přišli jeho kamarádi, takoví vysocí chlapi, kteří řekli, že potřebují stůl pro dvanáct lidí. Nezmínili, že jeden z nich je princ. Potom vešel a všichni jsme byli úplně paf. Lidé začali vstávat, korunní princ si sedl, dal si oběd a odešel,“ popisuje Al-Ansari. „Úžasný pán,“ dodává.

Laffah Syrská pohostinnost

Restaurace Laffah má v Dubaji už celkem čtyři pobočky. Další tři potom najdete v sousedním emirátu Šardža. Není se čemu divit, místní šavarma je totiž tak skvělá, že by se určitě vyplatilo přicestovat do Dubaje jen kvůli ní.

Za osm dirhamů, tedy nějakých padesát korun, tady dostanete sendvič s dokonale ochuceným kuřecím masem, trochou hranolek, nakládanými okurkami a hlavně pořádnou porcí česnekové majonézy. To všechno je zabalené v tenkém domácím chlebu saj. „Stejnou chuť jinde nenajdete,“ tvrdí místní manažer Abdul Ilah.

Šavarma v restauraci Laffah

Úžasné jsou i místní speciality z grilu jako šištauk nebo různé druhy kebabů. Servírují je tady na tenkém chlebu potřeném pikantní pastou. Dohromady se šťavnatými kousky masa tvoří skvělou dvojici.

Jestli si kvůli počtu poboček, které tato restaurace má, říkáte, že vás v ní určitě bude čekat chladné přijetí typické pro velké řetězce, tak se mýlíte. Právě naopak, dočkáte se nesmírně usměvavých kuchařů i číšníků. „Všichni naši zaměstnanci svou práci milují, všichni milují jídlo,“ líčí Ilah.

TimeOut Market Celá Dubaj na jednom místě

Pokud zrovna nebudete mít čas nebo náladu na výlet do některých starších částí Dubaje, tak se na skvělé jídlo za pár korun vydejte do tržnice TimeOut Market, kterou najdete hned vedle mrakodrapu Burdž Chalífa. Je v ní celkem 17 poboček unikátních restaurací, které pečlivě vybrali redaktoři magazínu TimeOut, a to výhradně mezi dubajskými podniky.

Habibti bao z restaurace BB Socila Dining s celým krabem v tempuře Bar, za kterým se skrývá Editor’s Table.

Restaurace reprezentují širokou paletu národních kuchyní, od asijské až po místní z emirátů. Některé ale do žádné škatulky nezapadají. Právě takový je třeba podnik BB Social Dining, kde určitě vyzkoušejte jejich ikonické Habibti Bao. Typicky čínský recept ozvláštňují japonské chutě a celý krab v tempuře dává sendviči jedinečný vzhled.

Zvlášť v době večeří se může stát, že vás před vchodem překvapí fronta. V tržnici si totiž stůl nemůžete rezervovat. Jedinou výjimkou je takzvaný Editor’s Table, který je ukrytý za jedním z barů. Celou tržnici si tak užijete v poněkud netradiční atmosféře.