Nejen luxus a mrakodrapy. Dubaj nabízí umění i gastro zážitky v poušti

Dubaj vás ohromí, ať už chcete, nebo ne. Všechno je obrovské – letiště, auta, mrakodrapy i billboardy. Velké jsou i ambice přilákat co nejvíc turistů. Dubaj dělá vše pro to, aby nabídla co nejširší možnosti všem věkovým i cenovým skupinám. Nové možnosti a atrakce tak přibývají geometrickou řadou.