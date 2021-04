Za necelé dva týdny chce Milan Světlík začít veslovat napříč Atlantikem z New Yorku do Evropy. | foto: archiv Milana Světlíka

Za necelé dva týdny chce Milan Světlík začít veslovat napříč Atlantikem z New Yorku do Evropy. Pokud trasu dlouhou víc než 5 000 kilometrů zvládne, stane se prvním člověkem, který to dokázal sólo. „Bude to kombinace spousty extrémních věcí, ale nebavilo by mě dělat něco běžného, co už přede mnou někdo zvládl,“ svěřil se v rozhovoru pro magazín Víkend DNES.