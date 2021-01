Vinice Šobes má na UNESCO, potvrdil výzkum Mendelovy univerzity

„Místní terroir (vliv přírodních podmínek konkrétního místa na zde pěstované rostliny) se výrazně odlišuje od ostatních viničních tratí. Z provedených výzkumů je navíc zřejmé, že vzájemný vztah topografie (povrchové útvary) vinice a příjmu slunečního záření vytváří v tomto místě zcela optimální podmínky pro aromatickou vyzrálost bílých odrůd,“ shrnuje výsledky profesor Pavel Pavloušek.



Osobně u šobeských vín porovnával izotopové poměry a obsah minerálních látek. Z výzkumu vyplynulo, že bílá vína jsou zde zcela výjimečná. Zejména pak odrůdy Ryzlink rýnský, Ryzlink vlašský, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Pálava a Sauvignon.

Výjimečnost vína ovlivňuje právě terroir; vědci proto sledují nadmořskou výšku, sklon svahu a orientaci. „Svůj velký význam na kvalitu hroznů má také blízkost řeky Dyje, která obtéká viniční trať. Působí tak pozitivně na zrání hroznů,“ uvedl Pavloušek. Vodní hladina ovlivňuje sluneční záření na vinici.

Například u Balatonu vinice profitují ze dvou sluncí, jedno na nebi a druhé odražené od hladiny jezera. Na Šobesu je efekt vodní hladiny podobný.



„Umístění této viniční tratě v hlubokém údolí řeky Dyje a vynikající kvalita a typičnost šobeských vín dělá zdejší terroir zcela jedinečné. Snaha o zápis mezi památky UNESCO je proto logická. Šobes by se tak dostal do společnosti jedinečných vinic nebo vinařských regionů světa,“ dodává Pavloušek s tím, že z pohledu terroir je nejcennější spodní část viniční tratě.

Prestiž pro město i celý region

Zápis do UNESCO chce majitel vinice, vinařská firma Znovín Znojmo, který si ale zoufal, že na tak velké sousto nestačí. Proto oslovil město.



„Pokud by se nám to podařilo, znamenalo by to pro naše město i celý region obrovský úspěch a vyšší prestiž,“ vysvětlil starosta Znojma Jan Grois (ČSSD), proč se rozhodli snahy Znovínu Znojmo podpořit.

Aktuální studie z Mendelu poslouží jako podklad pro zhodnocení potenciálu Šobesu pro zápis do indikativního seznamu ministerstva kultury a následně na seznam UNESCO, a to prostřednictvím srovnání s jinými vinařskými lokalitami, jakými jsou například Wachau. Právě do tohoto rakouského vinařského regionu má z vinařských památek UNESCO Šobes podle Pavlouška nejblíže.

„Je to proces na několik měsíců, možná i let. Ale důležité je začít, zjistit reálné možnosti a pokusit se tuto výjimečnou oblast dostat do většího povědomí,“ dodává starosta.