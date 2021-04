Draze opravené jízdárny jsou na pokraji krachu, tíží je milionové pokuty

Potíže začaly centru už loni, když skončila pětiletá udržitelnost, která podmiňovala dotaci na opravu jízdáren. Tehdy se kraj rozhodl, že Multifunkční centrum přestane dotovat, do Lednice přitom posílal zhruba čtyři miliony korun ročně.

Teď se spolek dostal do dalších finančních potíží. Splatit musí mimo jiné pětinásobnou padesátitisícovou pokutu od památkářů, protože prostor využil pro akce, které neodpovídaly pravidlům výpůjční smlouvy.

„Finančně nám to ublížilo. Navíc to vrhá určitou nejistotu na to, jaké akce tedy můžeme pořádat, aby pro nás byly finančně zajímavé a pomohly nám provoz jízdáren zaplatit,“ říká předseda představenstva Multifunkčního centra a starosta Lednice Libor Kabát (nez.).

Další platbu by mělo centrum poslat finančnímu úřadu, který mu vyměřil vratku 4,6 milionu korun z dvanáctimilionové dotace, již spolek dostal na zpracování projektu opravy jízdáren. Z celkové dotace 465 milionů je to marginální částka, zajímavé jsou však souvislosti.

Serveru Aktuálně.cz se podařilo získat rozsudek, ze kterého plyne, že už samotný tendr na výběr projektanta, který určil rozsah a hodnotu veškerých prací, byl nezákonný. „To je věc, která ještě není dořešena. Dovolávali jsme se ke kasačnímu soudu,“ upozorňuje Kabát.

Pokuty momentálně není z čeho splácet. Stejně jako všechna kulturně společenská zařízení ani jízdárny už více než rok nefungují. A protože je provozují veřejnoprávní subjekty, nemohou dosáhnout na žádné kompenzace.

Mezitím ze sdružení odcházejí partneři. Již dříve z něj vystoupila Masarykova univerzita, nyní také Mendelova univerzita. A opozice v Lednici tlačí na to, aby se jízdáren, jejichž opravu prosazoval tehdejší hejtman Michal Hašek (ČSSD), vzdala i obec a předala je Národnímu památkovému ústavu.

„Multifunkční centrum stojí před ekonomickým krachem,“ napsali v prohlášení členové Okrašlovacího spolku v Lednici s odkazem na vyměřené pokuty. „Pokud by spor s finanční správou pro Multifunkční centrum neskončil pozitivně, mohlo by hrozit navíc i další penále z prodlení uhrazení udělené pokuty. Předpokládáme, že opět v milionových částkách.“

Národní památkový ústav by se převzetí jízdáren nebránil. Už delší dobu avizuje, že by chtěl v někdejších konírnách vytvořit návštěvnické zázemí i pokladny. Rozhodující slovo bude mít zřejmě kraj.