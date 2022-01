Památkáři plánují, že jízdárny promění ve vstupní bránu lednického zámku

V lednu by se tady měli roztáčet tanečníci na plesech. Letos je však v jízdárnách pusto, protože většina akcí je kvůli epidemické situaci zrušená. A v tomto případě to není tak úplně na škodu. Likvidátor tak má prostor co nejrychleji vyřešit například odprodej majetku, ať už jde o technické vybavení či nábytek.

I když se hovořilo o přelomu roku, dnes je jisté, že památkáři převezmou prostor, který před pár lety prošel opravou za půl miliardy korun, nejpozději na konci dubna.

„V tom okamžiku doběhne šestiměsíční výpovědní lhůta. Ale je možné, že se s likvidátorem dohodneme na dřívějším převzetí,“ doufá Petr Šubík, ředitel Národního památkového ústavuv Kroměříži, který opečovává i Lednici.

Co nejdřívější termín by památkářům vyhovoval. Už na začátku turistické sezony, která startuje právě v dubnu, by totiž v jízdárnách chtěli zprovoznit nové návštěvnické centrum, přesunout sem pokladny a proměnit je v jakousi vstupní bránu na lednický zámek.

„Už v letošní sezoně bychom chtěli návštěvnické centrum provozovat alespoň v provizoriu. Vybavíme je s minimálními náklady pokladnami a nábytkem, které už máme v Lednici nebo ve Valticích k dispozici. Po konci hlavní návštěvnické sezony je pak dobudujeme v plném rozsahu pro příští rok,“ přibližuje Šubík.

Kolik peněz na přeměnu prostor budou památkáři mít, si zatím netroufá odhadovat. Nejisté jsou peníze od státu, který hospodaří v provizoriu, ale i výdělek zámku v následující sezoně, protože nikdo neví, jak do ní zasáhne covid.

Ve chvíli, kdy Multifunkční centrum, jehož důležitým členem byla i obec Lednice, vstoupilo do likvidace, znervózněly místní spolky. Obávaly se totiž, že s převodem jízdáren přijdou o jediný velký sál, v němž pořádaly své akce.

Náměstek jihomoravského hejtmana Jan Zámečník (KDU-ČSL) však ujišťuje, že sál bude i nadále k dispozici. „Sál zůstává funkční, veškerá technika v něm zůstala. A s památkáři máme předjednáno, že ve smlouvě bude zakotvena možnost využití sálu pro obec i kraj,“ oznamuje.

To potvrzuje i Lubomír Janota z Českého zahrádkářského svazu v Lednici, který v sále pořádá například košty vín. „S paní kastelánkou máme domluvené stejné podmínky pronájmu jako v předchozích letech. Je pro nás velmi důležité to vědět dopředu, protože akce, jako je ta naše, se plánují i rok,“ podotýká.