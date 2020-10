Hlasy od pánaboha i legenda varhan, Zeman ocenil i čtyři Jihomoravany

Tři rozdávají celý život radost prostřednictvím hudby, další roky zářil díky svému hokejovému umění.



Prezident Miloš Zeman ve středu při výročí vzniku samostatného Československa vyznamenal mezi 36 lidmi i čtyři Jihomoravany a také předsedu Ústavního soudu Pavla Rychetského, který kvůli své funkci poslední roky žije v Brně.



Kvůli epidemii koronaviru si však ocenění nemohli pro svá vyznamenání přijít na Pražský hrad, ceremoniál byl odložen na příští rok.

„Beru to tak, jak to je. Je divná doba. Spousta lidí by dnes měla dostat vyznamenání za to, jak v této době pracují. Snad té nekonečné lékařské práci můžu taky pomoct, když lidem zpívám. Člověk musí léčit i duši,“ věří jeden z nejznámějších zpěváků lidových písní Jožka Černý, který obdržel medaili Za zásluhy v oblasti umění.

Už v roce 1946 byl jako teprve čtyřletý chlapec vybrán, aby zazpíval prezidentu Edvardu Benešovi, který se vracel z exilu a navštívil rodiště Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně. Hlas mu zůstal jako hlavní nástroj po celý život, mezi jeho nejznámější písně patří Na horách, na dolách nebo Lásko, Bože, lásko.



„Každé vyznamenání za to, co děláte, potěší. Toto obzvlášť. Vnímám to i jako ocenění od mých fanoušků, kteří mě poslouchají a mají rádi náš kraj. Jejich přízeň je pro mě největším vyznamenáním. Přece jen už mám nějaký věk a to, že někdo ocení mou práci, je krásné,“ svěřuje se Černý.

Špičkový zpěvák a folklorista

Stejné ocenění získal i jeho hudební kolega Jožka Šmukař, který také patří mezi populární zpěváky lidovek. Kromě toho je rovněž moderátor a vinař.



„Mám samozřejmě radost, že si lidé všímají práce, kterou dělám pro děti, pro své posluchače, v Českém rozhlase i České televizi nebo jako komisař při různých soutěžích. Jsem hrozně rád, že si štáb kolem pana prezidenta na mě vzpomněl. A to ještě nejsem tak starý, mám letos pětašedesát. Doufám, že příští rok budu v kondici a vyznamenání si osobně převezmu. Je to určitě lepší, než když ho člověk dostane in memoriam,“ pousmál se rodák z Krumvíře.

Že dostal vyznamenání zrovna letos a nemohl si jej tak osobně převzít, bere stejně jako Černý s nadhledem. „Vzhledem k tomu, jak všude kolem nás koronavirus řádí – teď ho poznávám sám na sobě – mě to nemrzí. Prostě se to předání posune a bude to,“ konstatuje zpěvák, kterému stejně jako Černému chodí spousta gratulací od fanoušků a přátel.

Podle další výrazné hudební osobnosti Jana Slabáka, který založil dechovou kapelu Moravanka, v níž oba ocenění krátkou dobu působili, by mělo být více takových vyznamenaných. „Zvlášť pan Černý je špičkový zpěvák a folklorista. Má hlas od pánaboha a vyznamenání si zaslouží. Opravdu mu to přeju,“ hodnotí Slabák.

Dáma s velkým D

Mezi vyznamenané se řadí i varhanice, pedagožka a dnes už emeritní rektorka Janáčkovy akademie múzických umění v Brně Alena Štěpánková Veselá, která byla oceněna za zásluhy v umění i výchově.

Nejprve od sedmi let chodila na hodiny klavíru, který poté vyměnila za varhany, jež se jí staly celoživotním osudem. Redakce se s ní ve čtvrtek pokoušela spojit, nebrala však telefon.



Jak si vytvořila vztah k hudbě, prozradila už dříve v rozhovoru pro MF DNES. „Už od mládí jsem často hrávala s otcem čtyřručně. Hráli jsme z listu a poznala jsem tak spoustu literatury od Mozarta až k Brahmsovi. Navíc můj strýc byl muzikolog, byl velký přítel Vítězslava Nováka, Josefa Suka či Václava Talicha. Měli jsme s nimi až rodinné vztahy,“ vyprávěla Veselá.

Letos oslavila úctyhodných 97 let a stále chodí hrát naživo. „Říkala mně, že dostane vyznamenání, a měla radost. Moc jí to přeju, zaslouží si ho. Na konci září zvládla odehrát koncert v Jezuitském kostele, kde vystoupala k varhanám bez hůlky. To je obdivuhodné. Prostě je to dáma s velkým D. Je to nestorka mnoha varhanních generací a nejvýznamnější česká varhanice současnosti,“ vyzdvihuje farář Jan Martin Bejček, který navrhl varhany právě pro Jezuitský kostel v Brně a s Veselou jej pojí dlouholeté přátelství.

Řád Tomáše Garrigua Masaryka, tedy druhé nejvyšší státní vyznamenání, obdržel předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, jenž působí v Brně. „Vyznamenání si velice vážím nejen s ohledem na to, že nositeli tohoto řádu jsou osobnosti, které jsem vždy obdivoval, ale též proto, že pan prezident se takto rozhodl, ačkoliv v poslední době se naše názory poněkud rozcházejí,“ uvedl.

Za sportovní zásluhy pak byl oceněn legendární hokejový útočník Václav Nedomanský z Hodonína.