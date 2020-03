Mezi Brnem a Přerovem nejezdí vlaky, provoz zastavila poškozená kolej

10:13 , aktualizováno 10:13

Provoz na hlavní železniční trati z Brna do Přerova zastavilo v sobotu ráno poškození kolejnice u Rousínova na Vyškovsku, řekla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová. Provoz by měl být obnoven do 12 hodin.