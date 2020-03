Pod Sněžník začnou jezdit historické vlaky pod hlavičkou Leo Expressu

V roce 2015 se Pardubický kraj s Českými drahami dohodl na provozování historických vlaků, aby zatraktivnil odlehlou oblast Králického Sněžníku.

Rok co rok pak každou prázdninovou sobotu mezi Českou Třebovou a Hanušovicemi pendlovaly čadící parní lokomotivy s dobovými vagony, společně s historickým motorákem řady 850.

Před dvěma roky, kdy začaly námluvy Pardubického kraje s Leo Expressem o převzetí dvou tratí na Orlickoústecku, visela ve vzduchu otázka budoucnosti nostalgických jízd historických vlaků.

Už tehdy hejtman Martin Netolický při jednání s majitelem společnosti Leošem Novotným naznačil, že by provoz mohl zajistit právě Leo Express.

„Nabídka zároveň obsahuje i možnost zajištění navazující autobusové dopravy v turisticky exponované oblasti nebo také provoz nostalgických jízd v letním období až do Hanušovic,“ uvedl tehdy hejtman.

Pardubický kraj se na České dráhy letos už skutečně neobrátil. Potvrdila to mluvčí národního dopravce Vanda Rajnochová.

„Nostalgické vlaky v Pardubickém kraji České dráhy provozovaly na základě objednávky Pardubického kraje. V letošním roce jsme objednávku ze strany kraje neobdrželi,“ sdělila.

Tomu, že se historické vlaky ČD Nostalgie tažené párou po nástupu Leo Expressu z podorlických tratí patrně stáhnou, nahrává i několik dalších skutečností.

Provozování takových souprav by po logistické stránce bylo pro České dráhy poměrně dost náročné. Nejenže byly na trati uzavřeny všechny pokladny ČD, z oblasti byl odsunut i veškerý personál.

Nehledě na to, že by cestující byli zmatení, protože by ve vlacích najednou platil tarif národního dopravce.

Muzeem starých strojů a technologií vypraví unikátní Ventilovku

Do východního cípu kraje v létě nově vyjede historická souprava, kterou vypraví Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku.

„Nyní probíhají jednání, v rámci kterých si konkretizujeme spolupráci mezi žambereckým Muzeem starých strojů a technologií, které by vypravovalo historické vlaky, a Pardubickým krajem. V tuto chvíli upřesňujeme rozsah jízd, jízdní řád a celou trasu,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.

Cestující se mohou s největší pravděpodobností těšit na trasu, na kterou byli o prázdninových víkendech rok co rok zvyklí. Parní vlak by tedy měl opět jezdit mezi Českou Třebovou a Hanušovicemi.

Jaký tarif a ceny dopravce zvolí, není zatím jasné. „Příští týden máme naplánovanou další společnou schůzku, na které budeme konkrétní body řešit,“ potvrdil mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Parní lokomotiva 431.032 Ventilovka Byla vyrobena na přelomu let 1926 a 1927 v Rakousku. Na přelomu 70. a 80. let jezdila ve Švýcarsku na muzejní železnici, později v Německu.

Železničním fanouškům v Česku se představila v roce 2018 v Benešově.

Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku o lokomotivu pečuje od roku 2016.

Stoprocentní však je, že Muzeum starých strojů a technologií nasadí pro historické vlaky lokomotivu 431.032 přezdívanou Ventilovka.

„Mašinku vlastníme čtyři roky. Přišla k nám z Německa, ale původem je to rakouská lokomotiva. Je to typ, který běžně používaly ČSD. Hodně jich bylo na Slovensku, ale mihly se i v Čechách,“ láká na léto Michal Bednář z Muzea starých strojů a technologií v Žamberku.

Lokomotiva se od ostatních parních mašin liší hlavně technicky. „Říkalo se jí Ventilovka kvůli speciálnímu konstrukčnímu řešení rozvodu páry do parního stroje,“ dodává Michal Bednář k lokomotivě, která celé loňské léto strávila na Slovensku.

Žamberecký stroj také pravidelně zajíždí do muzea v Zubrnicích u Ústí nad Labem nebo na výstavy v Polsku.

Zatímco v předešlých letech se na Orlickoústecku střídaly dvě parní lokomotivy a jeden motorák, muzeum starých strojů chce Ventilovku nasazovat do provozu pravidelně.

„Pokud to vyjde, budeme jezdit každý týden s historickou soupravou složenou z vozů ze 30. let. Pro všechny případy bude v záloze motorová lokomotiva Hektor, kdyby třeba došlo k poruše nebo bylo takové sucho, že by parní lokomotiva nesměla vyjet,“ řekl Michal Bednář.

Naznačil také, že v souvislosti s nasazením historického vlaku železniční nadšenci chystají i další novinky, které ještě chvíli chtějí udržet pod pokličkou.

V roce 2015 Pardubický kraj spolu s Českými dráhami vypravily mimořádný vlak do Moravan, kde představily nostalgické vlaky