Tramvaj se schová do tunelu. V Brně začali stavět trať za 1,4 miliardy

Nové tratě v Brně po revoluci Od sametové revoluce v roce 1989 se v Brně tramvajová síť příliš nerozvíjela. V roce 1994 se otevřela trať ulicemi Nové sady a Renneská, která zrychlila průjezd právě do Bohunic a Starého Lískovce O deset let později v Líšni prodloužili trať z Kotlanovy na Mifkovu. V roce 2008 v Králově Poli začaly jezdit tramvaje až za Technické muzeum do Technologického parku. Příští rok se má znovu otevřít trať do Komárova nově ulicí Plotní. Město nadále připravuje stavby tratí do staré Líšně, na Lesnou a do sídliště Kamechy. Délka tramvajové sítě činí 70,2 kilometru, což je po Praze druhá nejrozsáhlejší v České republice.