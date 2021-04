Místo billboardů socha světice. V Brně u tunelu hlídkuje svatá Barbora

Devadesát centimetrů vysoká a 120 kilogramů vážící socha patronky důlních staveb a horníků vznikala tři měsíce. Je z italského mramoru a vytesali ji kameníci z letovického Kamenoprůmyslu Komárek se sochařem Albertem Sotem.

Svatá Barbora od dnešního dne, kdy se jí dostalo i požehnání od brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, u portálu tunelu v ulici Netroufalky v Bohunicích střeží i řidiče, kteří budou vznikajícím tunelem nebo nad ním projíždět.

„Naši předkové stavěli podél cest sochy světců, mělo to pro jejich život velký význam. Dnes jsou podél cest nepřehledné reklamy, které radí, co nakoupit, jakou používat kosmetiku, čím si máme čistit zuby… Sochy světců byly a jsou reklamy na to, jak žít. Proto mě iniciativa Dopravního podniku města Brna (DPMB) umístit na tramvajové trati sochu svaté Barbory upřímně potěšila,“ říká biskup Cikrle, který žehnal sochu pro tramvajovou trať úplně poprvé.



Podle něj je žehnání kapliček a jiných sakrálních staveb je poměrně běžné, socha pro tramvajovou trať je však v tomto ohledu raritou.

Stavba tramvajové trati za téměř jeden a půl miliardy korun, jejíž součástí bude i nový tunel, je zhruba v polovině. Na základní kámen se klepalo 14. října 2019 a zatím nenastalo žádné zpoždění. Daří se proto zatím držet schválený harmonogram, podle nějž by hotovo mělo být za rok a půl. I přes nepřízeň počasí a omezení v důsledku koronavirové pandemie.



Do Kampusu z centra za čtvrthodinu

„Máme hotové všechny podzemní stěny hlavní části tunelu a právě probíhají betonáže stropu. Prací na povrchu bude ubývat a v létě se většina činností přesune do podzemí. To pro místní obyvatele znamená snížení prašnosti a hluku v oblasti,“ popisuje generální ředitel DPMB Miloš Havránek.



Tunel bude dlouhý asi šest set metrů a povede v devítimetrové hloubce. V podzemí bude zřízena i nová tramvajová zastávka, která ponese název Nová Jihlavská.



Trať z Osové ke Kampusu 1,4 miliardy korun jsou náklady na stavbu tramvajové trati Osová – Kampus. Dotace z evropských fondů pokryje 85 procent této částky.

40 tisíc kubíků betonu použije zhotovitel na stavbě tunelu

„Nová tramvajová linka usnadní cestování do oblasti Univerzitního kampusu, kam denně míří čtyřicet tisíc lidí. Cestující se sem dostanou z centra pohodlně už za patnáct minut,“ zmiňuje primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS).



První cestující by se po delší trase linky 8 měli svézt koncem příštího roku. „DPMB nakoupí pro obsluhu této trati až čtyřicet nových, obousměrných a klimatizovaných tramvají. Právě s nimi budeme na konci roku 2022 novou trať k Univerzitnímu kampusu slavnostně otevírat,“ slibuje radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Kromě budování portálu tunelu před nemocnicí budou práce pokračovat i v místě konečné stanice tramvají. Upravit se musí i zhruba půl kilometru kolejiště na Osové, stejně jako ostrůvky či chodníky.

Zatímco letos je v plánu dokončit všechny hrubé práce, příští rok se ponese ve znamení instalace techniky. Z ulice Okrouhlá se následně natrvalo stane pěší zóna.

Svaté Barboře v Brně zasvětí ještě jedno místo. A také to bude rarita u skalního průchodu. Tunel, který prorážejí dělníci na ulici Žabovřeská pro tramvaj linky 1, bude mít unikátní svatobarborskou kapli.