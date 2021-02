Brno chystá další tramvajovou trať pod zemí, bude stát přes miliardu

Projekt, který je zahrnut v novém územním plánu, vyjde na více než miliardu korun. Podle něj tramvaje dovezou cestující tunelem až na Pálavské náměstí, kde se otočí a pojedou zpátky do centra města.

„Máme za sebou první nutný krok. A sice, že s touto variantou počítá nový územní plán,“ potvrdil židenický místostarosta Petr Kunc (nez.), který je iniciátorem myšlenky, aby tramvaje jezdily až do sousedních Vinohrad.

Politici už mají v ruce počáteční analýzu, kterou vypracovali odborníci z Vysokého učení technického. Je nutná k tomu, aby se město mohlo na novou trať zaměřit. Na ni naváže další studie, jež zmiňovanou variantu rozvede podrobněji.

„Obecně se bavíme o řešení, kdy tramvaj pojede směrem do Líšně po trase linky 8. Neodbočí směrem na Novolíšeňskou, ale zamíří rovně podél Jedovnické. Na Vinohradech poblíž supermarketu Billa v Žarošické ulici vjede pod zem a vynoří se na Pálavském náměstí,“ přiblížil Kunc variantu B, která v dopravní obslužnosti této části města zvítězila.

Do deseti let může být hotovo

Má totiž řadu výhod. Z 90 procent trať povede po pozemcích města, čímž odpadají zdlouhavá vyjednávání o odkupu parcel. Navíc nijak výrazně nenaruší inženýrské sítě a obslouží část Líšně a novou výstavbu na Hádech, kde se stejně uvažovalo ještě o jedné tramvajové trati.

„Pokud se vytvoří podrobná studie a bude vůle, tak se na podporu městské dopravy dají sehnat peníze z Evropské unie. Bavíme se o investici asi 1,4 miliardy. To pro město není nedostupná částka. Myslím, že do deseti let může být hotovo,“ míní Kunc.

Nové dopravní řešení si pochvaluje i vedení Vinohrad, kam nyní trolejbusy a autobusy často míří se zpožděním.

„Tramvaj podporujeme. Vítězná varianta má ještě tu výhodu, že obslouží větší území naší městské části, protože bude zajíždět až do centra sídliště. S tunelem se počítá kvůli plynulosti dopravy. Ušetříme tak i parkovací místa. Nějaká sice ubudou na Pálavském náměstí, nicméně diskutujeme o stavbě parkovacího domu u Billy,“ prozradil vinohradský místostarosta Michal Krejsa (nez.).

Veškeré plánované práce se zřejmě nakonec rozdělí na dvě etapy. První počítá s úpravami na trati před samotným kopáním tunelu a měla by být rychlejší. „Projekt už jsme projednali na radě města a podporujeme ho,“ vyjádřil se za současné vedení města radní pro územní plánování Filip Chvátal (KDU-ČSL).

27. ledna 2021

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Příliš strmý kopec

Do mapy ho předběžně „zakreslila“ Kancelář architekta města Brna (KAM), jež má na starosti nový územní plán.

„Zatím je první v návrhu úsek trasy po křížení s tramvajovou tratí vedoucí do Líšně. Může se postavit hned, jakmile začne nový územní plán platit. Trať od křížení po Pálavské náměstí se bude ještě prověřovat například z hlediska hluku či dopadů na životní prostředí,“ poznamenala mluvčí KAM Jana Běhalová.

Původně se přitom uvažovalo o jiné variantě – tramvajovou smyčku v Líšeňské ulici, která už neumožňuje další rozvoj, měli dělníci přesunout výš do kopce až k poliklinice Viniční. Tak, aby lidé z připravovaných bytových domů v Šedově ulici využili lepší dopravní spojení. Ostatně nový komplex 500 bytů byl spouštěčem, proč se o napojení tramvajové trati začalo intenzivně hovořit.

Tramvaj by pak vyrazila do kopce směrem na Vinohrady, kde by vozy odbočily doleva a po Věstonické ulici dojely až na Pálavské náměstí, tam otočka a zase zpátky.

A právě strmý kopec byl nakonec hlavním důvodem, proč se odborníci přiklonili ke zmíněné variantě B. Tramvaje totiž smí jezdit jen v určitém sklonu, norma hovoří o zhruba osmi procentech.