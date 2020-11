Pandemie zahnala lidi na internet, jejich chování sleduje aplikace z Brna

Smartlook je analytický nástroj, jenž zvládá monitorovat chování stovek milionů webových uživatelů měsíčně. Stejný název zároveň nese světově úspěšná brněnská firma generující obrat v milionech dolarů.

Před čtyřmi lety startup založil Petr Janošík, výkonný ředitel společnosti, které za přesná data platí giganti jako Alza.cz, O2, Home Credit, Miele či Wüstenrot.



Podnikat jste začal už na vysoké škole s tvorbou webů a e-shopů na míru. Proč jste změnil cestu?

Vnímám to jako skvělý start, všechno jsem si mohl osahat a vyzkoušet, co a jak funguje. Myslím si, že to mám v povaze – nikdy jsem nebyl zaměstnaný ve firmě, ale o technologie se zajímám už odmalička. Každý z nás se vyvíjí, časem mě lákalo si zkusit něco většího, a tak jsem záhy po dokončení vysoké založil Smartsupp. Jde o řešení pro komunikaci se zákazníky v elektronických obchodech, díky němuž každá firma může mít jednoduše live chat, e-mailovou schránku a Messenger na jednom místě. Ještě pod touto hlavičkou začal v roce 2016 stoupat produkt Smartlook. Časem však přerostl původní Smartsupp a od letošního podzimu je z něho samostatná a úspěšná firma také v globálním měřítku.

Cílíte na analýzu chování uživatelů webů a mobilních aplikací po celém světě. Jednáme na internetu v době pandemie jinak?

Zprostředkováváme data o návštěvnících na webech našich zákazníků, následná analýza a vyhodnocení je čistě na nich, každý může sledovat něco jiného. Obecně ale lze říct, že s koronavirem se rapidně zvedla návštěvnost webů, a to ve všech segmentech.

Co ještě způsobuje výkyvy našeho chování na internetu?

Často se jedná třeba o počasí nebo dny v týdnu. Jestliže je volno a hezky, tak převážná většina lidí jde ven a chce dělat věci v offline světě. Je důležité rozlišovat, jestli se web orientuje na obchod mezi dvěma společnostmi, nebo přímý prodej koncovým zákazníkům – návštěvnost je odlišná. Pracovní doba přeje těm prvním, zato víkendy, svátky nebo volné polední pauzy soukromým stránkám.

Smartlook umožňuje natáčet monitory návštěvníků webu do videozáznamu. Nezavání to „špiclováním“?

Pro nezkušeného člověka to tak znít může, ale samozřejmě to tak není. Jedná se jen o jinou formu zobrazení dat, které už nabízí třeba nástroj Google Analytics. Ten vám dává tabulky a grafy, my k tomu navíc připojujeme i záznam pohybu. Nahrává se jen daný web či mobilní aplikace, ne obličej ani zvuk. Můžete si to představit jako vyobrazení míst, na něž jste na stránce klikli či se pohybovali myší. Všechna data jsou anonymizovaná a nahrávky si může prohlížet jen majitel webu. My nevíme, o koho jde. Náš produkt slouží k nalezení chyb, ne ke sledování tisíců nahrávek lidí.

V číslech 82 milionů korun mají obrat softwarové firmy Petra Janošíka.

300 tisíc uživatelů už si vyzkoušelo službu Smartlook.

Co díky tomu prodejce o svých zákaznících zjistí?

Velmi záleží, o jaký web nebo aplikaci se jedná, každý může analyzovat chování svých zákazníků z jiného důvodu. Ale obecně se jedná například o otázky, proč někteří lidé třeba nedokončí nákup nebo registraci na webových stránkách. Díky tomu jejich majitelé odladí spoustu chyb, které nejsou schopní dnes odhalit kvůli velké variabilitě technologií – množství operačních systémů, prohlížečů a zařízení, aktualizace webů a aplikací. Smartlook vám ale dokáže najít jen ty zákazníky, kteří měli problém. K tomu ukáže, jestli se jedná o záležitost pouze určitých zařízení nebo systémů, zákazníků z některých zemí a podobně. Můžete díky tomu velice rychle vyspravit a zpříjemnit digitální zkušenost pro všechny vaše zákazníky.

Smartlook se dá pořídit i v bezplatné verzi. Je právě tohle vaše největší konkurenční výhoda?

Jako služba zdarma nástroj začínal v roce 2016. Dnes má bezplatná varianta omezený počet funkcí, takže je vhodná jen pro „malé“ zájemce. Mnohem oblíbenější jsou další dva placené balíčky, které využívají střední a velké firmy a aktuálně tvoří většinu našich zákazníků. Naší hlavní výhodou je, že kombinujeme nahrávky spolu s grafy a daty o chování uživatelů, a to napříč celým webem i mobilní aplikací. Konkurence buď ukazuje jen grafy a tabulky, anebo pouze samotné nahrávky bez jejich pořádné filtrace. Bez možnosti si rychle vyfiltrovat nahrávky není tato analytika komfortně použitelná, protože zabere zbytečně velké množství času. U nás není problém mít tisíce nahrávek, protože díky jednoduché filtraci vám automaticky zobrazíme konkrétní situace a problémy pro efektivnější analýzu a řešení.

Na jakých trzích se Smartlookem působíte a odkud pochází hlavní část zákazníků? A můžete říct, kolik jich je celkem?

Smartlook je globální firma, která uspěla takřka všude po světě. Pokud mám jmenovat hlavní oblasti, tak je to USA se skoro 30 procenty z našich celkových příjmů, Evropská unie pak 42 procent, v tom je Česká republika s 11 procenty. Následuje Austrálie, Brazílie a některé země z Asie, jako jsou Spojené arabské emiráty nebo Indie. Celkově si naši službu vyzkoušelo přes 300 tisíc subjektů, aktuálně placenou verzi využívá zhruba 2 300 firem.

Pořád platí, že nepotřebujete a ani nechcete obchodníky?

Dříve jsme je opravdu nepotřebovali, naší klíčovou klientelou byli především malí podnikatelé. Vše si zařídili sami pár kliky a nic víc jsme s nimi nemuseli řešit. Dnes ale získáváme převážně velké společnosti, které jsou zvyklé na určitý komfort a obchodníky využijí. Z firem typu Alza či Miele naši aplikaci používají celé týmy, proto je potřeba se o ně dostatečně starat, produkt jim vysvětlit detailněji a pomoci například také s nastavením.

Kam se může startup vyvíjet?

Věřím, že jsme stále na začátku. Aktuálně řešíme investici ve výši nižších jednotek milionů eur, které nás posunou dál, a Smartlook tak bude pokračovat v raketovém růstu jako doteď.

Mohl byste nastínit, o jakou investici půjde?

Ještě jsme v procesu jednání, takže nemůžu být moc konkrétní. Pokud ale půjde vše dobře, tak by se nám mohla podařit investice od zahraničního investičního fondu, kterou využijeme primárně na expanzi do USA a úpravu produktu pro větší firmy. Právě americký trh nám již teď přináší téměř třetinu příjmů, proto se na něj chceme více zaměřit a využít potenciálu, který v něm vidíme.