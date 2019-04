Ropákem roku se stal šéf Vodních cest za prosazování „Zemanova kanálu“

Obří projekt stavby plavebního kanálu Dunaj-Odra-Labe za přibližně 582 miliard korun, nebo levnější variantu Dunaj-Odra za 281 miliard korun podporuje i prezident Miloš Zeman. A to navzdory četným kritikům z řad ekologů, dopravních odborníků i ekonomů. Proto se projektu často přezdívá „Zemanův kanál“.

Skalický kromě toho prosazuje splavnění citlivého úseku Labe u Přelouče na Pardubicku, kde jsou cenné biotopy rostlin a živočichů, takzvané Slavíkovy ostrovy. „Je to pouze lobbista, nikoliv odborník. Prodává pouze iluze,“ zdůvodnil volbu šéf hnutí Děti Země Miroslav Patrik.

Skalický si ceny váží. „Je to ocenění mé práce a přirozené vyústění toho, co jsem desítky let prosazoval. Celou dobu jsem za kanál Dunaj-Odra-Labe bojoval. A nevnímám to jako tečku za mou prací, ale jako nakupnutí do další práce,“ prohlásil Skalický.

Podle něj otvírá cena Ropák roku debatu, co je to vlastně ochrana životního prostředí.

„Ochrana přírody dnes stojí v našem právním řádu nade vším - nad zdravím lidí, hospodářstvím, dopravou. Je to podobné, jako když v minulosti Komunistická strana Československa měla vládnoucí úlohu, tak teď má ochrana přírody má vládnoucí úlohu. Ekologové tak bez mrknutí oka bojkotují stavbu, která je opravdu potřeba, třeba desítky let,“ myslí si.



Navíc je nyní na cestě do Brna. A pokud se na Soiree, které Děti Země chystají na dnešní večer, dostaví, bude teprve druhým oceněným, který si vítěznou cenu osobně převezme.

„Do ankety jsem byl nominován už v minulosti, ale tehdy mě do místnosti nechtěli pustit. Uvidíme, jak to bude letos. Rád dort přenechám ekologickým aktivistům, ale chtěl bych ho alespoň rozkrájet,“ přeje si Skalický s tím, že by večer rád vedl s ekology debatu.

Druhé místo mezi „ropáky“ získal končící ministr dopravy Dan Ťok za prosazování výstavby jezu Děčín za 5,2 miliardy korun a předložení návrhu novely zákona urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací.



Třetí skončil zemědělství Miroslav Toman, protože podporoval změnu manipulačního řádu na Nových Mlýnech, který by umožnil zvýšení hladiny vody v přehradě. Dále za odpovědnost za vydání nové zalesňovací vyhlášky.

Foldyna získal Zelenou perlu za výrok z projevu na podporu výstavby jezu u Děčína při schvalování poslaneckého návrhu novely zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury ve Sněmovně.

„Jeďte se podívat dneska do Gabčíkova, kam třetina Evropy jezdí na dovolenou. Je to tam nádherné,“ prohlásil Foldyna, který je zastupitelem Děčína, náměstkem hejtmana Ústeckého kraje a poslancem. O vodním díle Gabčíkovo-Nagymáros na hranicích Slovenska s Maďarskem se bouřlivě diskutovalo na počátku 90. let minulého století.

Někteří se na perlu nominovali vícekrát

Na Ropáka byli nominováni za vícečetné prohřešky především ministři zemědělství Miroslav Toman (ČSSD), průmyslu a obchodu Marta Nováková (ANO) a dopravy Dan Ťok (ANO). Do výběru dvanácti finalistů se „probojovali“ i poslaneci Miroslav Kalousek (TOP09) a Jaroslav Foldyna (ČSSD) nebo hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Mezi nominovanými se objevil také ředitel Povodí Moravy Jiří Gargulák za snahu změnit manipulační řád na nádrži Nové Mlýny, kde byla vyhlášena ptačí oblast. Za prosazování přesunutí brněnského nádraží k řece Svratce se mezi nominované dostal i Michal Sedláček z Kanceláře města Brna.

Dvanáctku kandidátů na Ropáka roku doplňoval ředitel společnosti ČEZ Daniel Beneš, ředitel CHKO Kokořínsko Ladislav Pořízek a pardubický zastupitel Martin Kolovratník, který byl na seznamu ze stejného důvodu jako vítěz Skalický - kvůli Labi u Přelouče.

Výroků na Zelenou perlu se ve finále sešlo osmnáct, vícekrát je však vyslovil tentýž člověk. Například prezident Agrární komory ČR Zdeněk Andrejsek dva z nich, prezident Miloš Zeman pronesl tři a stejný počet výroků postoupil do finále i od pracovníka odboru hospodářské úpravy a ochrany lesů Ministerstva zemědělství Václava Tomáška.

Ropák se vyhlašoval letos už po sedmadvacáté. Zelenou perlu udělili organizátoři po čtyřiadvacáté. V minulosti si anticeny odnesli třeba exprezident Václav Klaus nebo bývalý pražský primátor Pavel Bém.

