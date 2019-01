Do cestovního ruchu pronikají roboti, představí se v Brně na výstavišti

Celá akce se ponese v duchu aktivní dovolené. Za tímto účelem si vystavovatelé připravili celou řadu činností, které zábavnou formou představí různé kouty světa. Výjimkou není ani Brno, které se společně s Jihomoravským krajem slibuje představit v netradičním duchu.

Svoji roli bude hrát především věda. Ve spolupráci s centrem Ceitec tak pro návštěvníky vznikla expozice lákající na analýzu mozku nebo na skládání virů z papíru.

Podle ředitele veletrhu Miloně Mlčáka je nejzajímavější atrakcí představení chytré hotelové recepce. „Dřív jsem si vůbec neuměl představit, že robotizace pronikne i na náš veletrh, ale technologie míří i do cestovního ruchu,“ uvedl Mlčák.

Pozadu ovšem nezůstane ani brněnská zoologická zahrada, která nabídne speciální prostorové video z Arktidy nebo třeba postupně mizející ledovou sochu. Ta má návštěvníkům simulovat reálné podmínky za polárním kruhem, zejména pak problematiku globálního oteplování.

Jak žijí novodobí nomádi

Zvláštní pozornosti se na veletrhu dostane oblasti Střední Asie. Právě sem tematicky zamíří zahraniční sekce GO Kamera, která cílí přímo na vyprávění samotných cestovatelů. Své zážitky přiblíží například IT specialista Vojtěch Lavický, který objel svět na motorce, cestu do Indie popíše filmař Petr Kašpar a Tomáš Málek zas cestu strávenou v obytné dodávce směrem na severovýchodní Turecko.

„Velkým lákadlem bude nomádská expozice. Ta mimo jiné představí vozy, v nichž nomádi svoje cesty podnikají. Ty jsou propracované do posledního detailu. Cestovatelé v nich mohli jednak podniknout svoji plánovanou cestu, ale často také pracovat,“ přiblížila mluvčí cestovatelských veletrhů Karolína Křenková.

Veletrhy cestovního ruchu GO – Mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu

Regiontour – Mezinárodní veletrh turistických možností v regionech Otevírací doba: 17.–19. 1. 10.00–18.00 (Čtvrtek 17. 1. – jen pro odborníky)

20. 1. 10.00–16.00 Vstupenky: Základní 180 Kč (neděle 140 Kč)

Zlevněná 140 Kč

Senioři v neděli 80 Kč

Rodinná 280 Kč

S projektem Nomádi přišel server Lidovky.cz v roce 2017. Mnozí jeho účastníci prodali veškerý svůj majetek, aby následně vyrazili na dalekou cestu. A to často do takových míst, kam by běžného smrtelníka vůbec jet nenapadlo.

Mimo přednášek se mohou návštěvníci také těšit na stavbu jurty, degustaci středoasijské kuchyně a nápojů či na soutěž o zájezd do Uzbekistánu.

Přes 200 metrů čtverečních se dostane i Muzeu rekordů a kuriozit z Pelhřimova. To nabídne sbírku automobilů Praga, kterou dal dohromady Emil Příhoda. Jde přitom o třetí největší a nejucelenější soukromou sbírku automobilových veteránů jedné značky na světě. Čítá více než 70 kusů a nechybí v ní ani vůz prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, nejstarší taxi či osobní automobil herečky Lídy Baarové.

K vidění bude i dřevěná kopie motocyklu Jawa 250 z 22 druhů dřeva nebo Matylda, první humanoidní robot cestující stopem. Loni se jí za týden podařilo ujet vzdálenost z Jablonce nad Nisou do Pelhřimova.

