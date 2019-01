Cestovatele lákají do Brna historky z putování i poslední výdobytky vědy

V jednu chvíli se tak procházíte po umělém golfovém trávníku kolem supermoderních obytných vozů, aby vás vzápětí obklopili rozjaření zpěváci v moravských krojích, kteří vás nepustí, dokud s nimi neochutnáte letošní pálavskou úrodu.

„Tak kdo mi schválně řekne, kde se vzalo jméno chráněné oblasti Brdy,“ zkouší vědomosti návštěvníků zástupce plzeňského pavilonu. Záplava zdvižených rukou na sebe nenechá dlouho čekat.

„Brdy pochází od slova brdo, což je ve staročeštině zalesněný kopec,“ ozve se z davu. „Výborně, řekl jste to naprosto přesně. Za odměnu dostanete symbolicky lahev sektu, a to odkud jinud než ze Starého Plzence,“ reaguje zkoušející.

Na první pohled je patrné, že si všechny zastoupené kraje daly na podobě svých pavilonů záležet. V jižních Čechách vás na Vltavě přivítá posádka v námořnickém a v Brně zase všudypřítomné technologie.

Elektronická recepční poslouží nejen hotelům

Jihomoravský kraj se tím snaží poukázat na to, že věda není uzavřena jen za zdmi vědeckých institucí. Naopak je díky všemožným organizacím a projektům přístupná opravdu každému a má tak vliv na kulturní i společenské dění v Brně.

Návštěvníky o tom přesvědčil i Science slam, unikátní projekt vědců Masarykovy univerzity. Během několika minut v něm odhazují svůj laboratorní bílý plášť a v roli herců se snaží zábavnou formou přiblížit divákům svoje dosavadní výzkumné snažení.

„Znám studenta, který londýnskému taxikáři řekl, že chce do čtvrti Camden Town. Jaké bylo jeho překvapení, když se ocitl v Kensingtonu. To by ale ještě nebylo tak hrozné, kdyby mu právě z původního cíle neodjížděl vlak a nebyl osm kilometrů daleko,“ líčí Hana Vrtalová z filozofické fakulty, která se zabývá anglickou výslovností.

Pokud zůstaneme u vědy, tak trochu jako ze sci-fi filmu působí i interaktivní exponát elektronické recepční. Tvoří jej velký dotykový displej, který by měl v budoucnu usnadnit odbavování klientů. A to nejenom hotelům.

Konkrétně zvládá například výdej dárkových poukazů, přivolání výtahu nebo otevírání dveří. „Naše recepční může mít platební terminál, tisknout faktury, nebo třeba podávat informace hotelovým hostům,“ doplňuje Tereza Rýparová, marketingová ředitelka výrobce.

Jak poznat džungli

Zdaleka ne všechno však lze nahradit technickými vymoženostmi. Své o tom ví účastníci soutěže Gastro junior Brno, která probíhá souběžně s veletrhem. Ta je určena pro mladé kulinářské nadšence, kteří se sem kvůli boji o medaile sjeli z více než čtyřicítky českých učilišť.

Soutěžit se přitom bude o post nejlepšího kuchaře, cukráře, číšníka nebo baristu. Hlavní kategorií je pak souhrnné hodnocení zúčastněných škol.

„Soutěžící mají různá zadání, všechno se odehrává přes tajné koše. To znamená, že si musí dopředu natrénovat pokrmy, které mohou během soutěže dostat. Teprve na místě si vylosují svůj konkrétní úkol,“ vysvětluje pravidla soutěžního klání Miroslav Kubec, prezident Asociace kuchařů a cukrářů České republiky.

Jiný kout patří cestovatelům. „Víte, jak poznáte, že jste se právě ocitli v džungli? Místo smažených brambor vám najednou začnou nabízet smažené banány, “ baví zkušený dobrodruh publikum, které jeho slova provází salvami smíchu.

Úspěch jeho vyprávění podtrhuje i juchání okolo pobíhajících děti. Ty se totiž zrovna rozhodly, že si na chvíli odpočinou od stavění jurty a raději dají přednost valašským koláčům.

Na brněnském veletrhu cestovního ruchu se sešlo celkem 800 vystavovatelů z dvacítky zemí, akce potrvá až do neděle.