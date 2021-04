Firma od Brna bude jako první v Česku vyrábět ze starých PET lahví nové

Deska z odpadu odolá i silnému krupobití Že odpad nemusí skončit ve spalovně, dokazuje také firma Smart Technik z Újezda u Brna. Vyvinula linku, jež z odpadu zpracovává velmi odolné desky, které se dají použít ve stavebnictví. Střechy z nich například vydrží i silné krupobití. Linka byla primárně vyvinuta na tetrapakový odpad, tedy nápojové obaly, ale dá se díky ní zpracovávat i ten komunální. Při výrobě se do něj nepřidávají žádná lepidla nebo pojiva, a navíc je celá technologie bezodpadová. To znamená, že se všechny ořezy a piliny vracejí zpátky do procesu zpracování. „Výroba desek začíná tím, že k nám přijde odpad. Ten se nejdříve na prvním dopravníkovém páse zváží, poté se rozdrtí a oddělí se magnetické části. Poté se vrství na podkladový materiál podle předepsané tloušťky a vtahuje se do lisu, kde probíhá lisování a velmi prudký ohřev. Poté deska putuje do dalšího lisu, kde tento proces pokračuje. Do třetice jde materiál do lisu, tentokrát studeného, kde se prudce ochladí, a nakonec se deska ořeže na požadovaný tvar,“ popisuje proces výroby šéf firmy Zdeněk Suchomel. Tím, že se odpad zpracovává při opravdu vysokých teplotách a tlaku, zničí se bakterie, které by se mohly vyskytovat v popelnicích. Desky se dají využít na opláštění domů nebo stavbu střech. Jsou nehořlavé, pevné a zároveň pružné. „V USA je už pět linek, které desky vyrábějí. Ty se pak převážně používají na východním pobřeží na střechy. Výhodou je vysoká pružnost, takže vydrží například i krupobití, při kterém budou kroupy velikosti tenisových míčků,“ sděluje Suchomel, jehož firma chce linky dál distribuovat na Nový Zéland, do Austrálie a dalších tichomořských států. (dos)