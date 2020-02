Za byznys s letenkami je Dlouhý už podruhé krajským podnikatelem roku

Zatímco před dvěma lety na krajské vyhlášení Oliver Dlouhý nedorazil a ocenění přebírala jeho zástupkyně, tentokrát už si tuto příležitost nenechal ujít a pro trofej si přišel osobně.

„Mám z toho samozřejmě radost a strašně si toho vážím. Už jsem do toho upřímně nechtěl podruhé jít. Známí mě však přemluvili, že bych mohl být vzorem pro jiné mladé začínající podnikatele, jako jsem byl já,“ uvedl Dlouhý.

V historii jihomoravských titulů se stal zatím druhým podnikatelem, který krajské ocenění získal opakovaně. „Globální rozsah podnikání Olivera Dlouhého, přístup k inovacím a snaha o udržitelný rozvoj dopravy byly klíčové aspekty, které porotu přesvědčily,“ sdělila Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice a ve střední a jihovýchodní Evropě, k tomu, proč ho ocenili znovu. Poprvé získal titul opakovaně v roce 2009 a 2011 Jaroslav Klíma z brněnského Tescanu vyrábějící elektronové mikroskopy.

Kiwi.com patří mezi nejúspěšnější české startupy s miliardovým globálním byznysem a zákazníky po celém světě. Nápad založit projekt na prodej letenek vznikl přitom zcela spontánně. Oliver Dlouhý chtěl v roce 2011 nakombinovat co nejlevnější cestu na dovolenou s přítelkyní do Portugalska, bylo však pro něj velmi složité najít všechny potřebné informace. Dlouhý tak měl v tu chvíli na stole byznys model, že vytvoří systém, který bude kombinovat data aerolinek a nabízet výhodnější letenky.

Od té doby firma velmi rychle roste. Zatímco v roce 2012 při vzniku měla jen pár zaměstnanců, dnes pro Kiwi.com pracuje více než 2400 lidí po celém světě. Předloni firma oznámila rozšíření do Izraele, kde získala menšinový podíl v izraelské společnosti AeroCRS. Spolupráci navázala také v Číně.

Loni pak nastal okamžik, o němž se spekulovalo už delší dobu, a to prodej firmy. Většinový podíl koupil americký fond General Atlantic. Spoluzakladatelé Oliver Dlouhý a Jozef Képesi si však ponechali ve společnosti nadále významný podíl.

Svým krajským vítězstvím postoupil brněnský podnikatel do celostátního kola, kde se utká s dalšími o celorepublikový titul. Před dvěma lety ho o jediný bod překonal generální ředitel a majitel společnosti Agrostroj Pelhřimov Lubomír Stoklásek. Oliver Dlouhý tehdy neodešel z vyhlášení v pražském paláci Žofín s prázdnou – získal ocenění Začínající podnikatel.



„Jestli to letos vyhraju, nebo ne, to je vedlejší. Jde o tom aby mladí viděli ten příběh, protože je jich tady spousta a může jim to pomoci. Kdyby jen jeden začal podnikat, bude to úspěch,“ řekl Dlouhý.

Celostátní výsledky soutěže budou vyhlášeny 3. března. Vítěz z České republiky se následně zúčastní celosvětového finále v červnu v Monte Carlu, kde bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z šedesáti zemí světa o světový titul.