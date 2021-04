Čím víc na západ, tím musíme být tvrdší, líčí tvůrci softwaru na statiku

Uspěli v konkurenci dalších třinácti podniků, ať už strojíren, firem zaměřených na IT, nebo na gastronomii.

„Jsme hrdí, že naše snaha vyvinout v Česku špičkovou technologii a potom se s ní prosadit po celém světě, byla takhle zúročena,“ řekl po vyhlášení Lubomír Šabatka, jenž společnost před dvanácti lety založil.

S podnikáním ale začal už na počátku 90. let, kdy společně s dalšími partnery rozjel první firmu. Později ji prodal belgické společnosti a ještě v ní deset let působil jako ředitel vývoje. Jenže v roce 2009, v 52 letech, se rozhodl jít vlastní cestou.

Chtěl se ve vlastním týmu specializovat stále na totéž, tedy vývoj softwaru pro projektanty a statiky nejrůznějších konstrukcí a mostů. Program vyvinutý ve firmě Idea StatiCa umí – jednoduše řečeno – namodelovat, co se v každé části stavby děje. A také spočítat, zda použitý materiál vydrží dané zatížení, tedy že se konstrukce nezřítí.

Podnikatelský „restart“ po téměř dvou dekádách nebyl lehký, firma ale prvními třemi nejhoršími roky dokázala projít a dál se rozvíjí. Nyní zaměstnává zhruba 60 lidí, a to nejen v České republice – pobočky má ve Velké Británii, Německu a Nizozemsku.

Obrat v desítkách milionů

Na rozvoji firmy začal postupem času pracovat i Šabatkův syn Juraj, který je dnes obchodním a finančním ředitelem.



„Oba synové, když se rozhodovali, co budou v životě dělat, mi řekli: ‚Rozhodně ne, co ty.‘ Asi jsem je ale přesvědčil, že to k něčemu je,“ popisuje podnikatel prvotní nechuť potomků zapojit se do společného byznysu.

Kromě Juraje je tak s Idea StatiCou spojen i syn Petr. Ten sice ve společnosti přímo nepracuje, ale jako právník pomáhá s veškerou právní agendou. „A manželka je účetní,“ usmívá se Lubomír Šabatka nad tím, že se práci v rodinném podniku věnují opravdu všichni.

V současnosti se snaží proniknout se svými programy i na americký trh, což ale není snadné. Fyzika a statika je sice všude stejná, normy a postupy ale ne, takže zatím si s americkými projektanty neporozuměli.

„Už máme za sebou spoustu práce a ještě další spoustu před sebou,“ nevzdává snahu Juraj Šabatka. „Čím více na západ se svými produkty jdeme, tím musíme být tvrdší, abychom se prosadili. Ale zároveň je trh férový,“ uznává.

V loňském covidovém roce firma vykázala obrat přes 50 milionů korun, tedy zhruba polovinu toho, co rok předtím. Letos očekává, že dosáhne na obrat kolem 30 milionů.

Jihomoravští vítězové postoupili do celostátního kola, kde se utkají s dalšími krajskými držiteli ocenění EY Podnikatel roku 2020. Teprve se tak uvidí, zda navážou na úspěchy jihomoravských společností Alca Plast a Kiwi.com, jejichž ředitelé v posledních dvou letech získali celonárodní titul a Českou republiku reprezentovali ve světovém finále v Monte Carlu.