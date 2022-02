Tvůrce eReceptu Martin Cígler získal jihomoravský titul Podnikatel roku

Martin Cígler začal podnikat hned v roce 1990. Tehdy si koupil první počítač a už v září téhož roku uvedl na trh první vlastní produkt, což byl předchůdce dnešního velmi rozšířeného účetního programu Money S3.

Od té doby společnost Cígler Software, která se později přejmenovala na Solitea, už jen rostla. Postupně rozšiřovala i své spektrum zákazníků, a tak dnes dodává účetní i další programy pro malé živnostníky, velké nadnárodní koncerny i státní správu. Tím nejznámějším z poslední doby je vývoj elektronického receptu pro lékaře nebo také pokladní systém Dotykačka pro elektronickou evidenci tržeb.

„Cítím radost a vděk. Podnikám třicet let. Můžete mít vize, jaké chcete, ale vždycky je to o lidech, které kolem sebe máte. A já měl na lidi velké štěstí a jen díky tomu jsme společnost dostali tam, kde dnes je. Podnikání je tak trochu řehole a často nebýváte doma, takže bych chtěl poděkovat své ženě, že to se mnou těch třicet let vydržela,“ řekl po vyhlášení výsledků Martin Cígler.

Jeho firma dnes má kolem 1 300 zaměstnanců nejen v Česku, ale také na Slovensku, v Rakousku a v balkánských státech. Obrat společnosti v současnosti převyšuje dvě miliardy korun.

Do soutěže ho přihlásilo Jihomoravského inovační centrum (JIC). „Nesmírně si vážím práce JIC, které pomáhá podnikatelům. Začátky podnikatelů jsou krušné, na to vás žádná škola nepřipraví. Ale výměna zkušeností s někým, kdo si to taky oddřel, dokáže podnikatele a jeho byznys nastartovat a posunout ho tam, kam se chce dostat,“ dodal.

„Titul EY Podnikatel roku Jihomoravského kraje si často odnášejí úspěšné technologické firmy, které mnohdy zabodují i na celostátní úrovni ziskem titulu EY Technologický podnikatel roku. Tak tomu bylo i v předchozích dvou ročnících soutěže,“ uvedla Martina Kneiflová, vedoucí partnerka EY v České republice.

Loni se stali krajskými vítězi soutěže otec a syn Šabatkovi s firmou Idea StatiCa, kteří nakonec získali i celostátní titul Technologického podnikatele. Podobně o rok dříve mířilo toto ocenění na jižní Moravu za Michalem Tresnerem, jehož firma ThreatMark podniká v oblasti kyberbezpečnosti.

Tresner sice nezískal krajský titul, jižní Morava však díky tomu bodovala v celostátním kole dvakrát. Porotci totiž dali přednost zakladateli letenkového vyhledávače Kiwi.com Oliveru Dlouhému, který dosáhl i na celostátní ocenění. O rok dříve stejného úspěchu dosáhla také břeclavská firma Alca Plast.

Právě Jihomoravský kraj patří co do počtu celonárodních i technologických vítězů soutěže k nejúspěšnějším. Už v roce 2005 si celostátní ocenění odnesl Radim Jančura se svou firmou Student Agency, o pět let dříve Kateřina Janků za firmu Moravia IT.

Výsledky národního finále a jméno vítěze soutěže EY Podnikatel roku 2021 České republiky budou vyhlášeny 1. března. Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále letos v červnu a bude bojovat spolu s ostatními národními vítězi z padesáti čtyř zemí světa o mezinárodní titul.