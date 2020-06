Podobu nádraží v Brně najde soutěž za 50 milionů, v porotě bude i Jiřičná

Svým rozsahem nemá soutěž v Česku obdoby, přijde na 47,5 milionu korun, potrvá rok a vítěz se pak bude podílet i na vlastní projektové dokumentaci.



„Pro nás je to skutečně největší architektonická soutěž, která byla do této doby zorganizována,“ potvrdila Nela Friebová z tiskového oddělení Správy železnic, na kterou padne břímě většiny nákladů. Brno se na organizaci soutěže bude podílet deseti miliony.

Pozornost i peníze, jaké výběru architekta vyhlašovatelé věnují, odpovídají velikosti projektu. Nové nádraží v Brně, které je zařazeno do Národního investičního plánu, by totiž mělo stát 43 miliard korun a půjde tak o nejdražší nádraží v historii Česka.

Vyhlašovatelé chtějí do soutěže pozvat mezinárodní týmy a renomované osobnosti z oblasti urbanismu, dopravy a architektury. Většina peněz určených na soutěž půjde na odměny pro účastníky. První tři vítězové si mezi sebe rozdělí celkem 15 milionů korun.



„Odměny této soutěže jsou v celkové výši 47,5 milionu korun a počítají s úhradou skicovného pro první fázi soutěže, kde bude maximálně 12 účastníků, a s cenami pro první čtyři účastníky, kteří se dostanou do druhé fáze soutěže. Ostatní náklady představují honoráře pro nezávislé členy poroty, náklady na provoz a organizaci celé této soutěže včetně překladů a tlumočení, protože se předpokládá zahraniční účast,“ popsala Friebová.

Podmínky: myslete na tramvaje, dálnici i tunel

Ze soutěže vzejde podoba nového hlavního nádraží včetně zastřešení a podoby nástupišť a také návrh dispozic vnitřních prostor a umístění hlavní výpravní haly.

„Řešit se bude i podoba fasád drážních objektů a vzhled drážního tělesa. Součástí je rovněž návrh mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství. Dopravní uzel musí být vhodně navázán na urbanistickou strukturu nové čtvrti Trnitá,“ popsal náměstek primátorky města Brna Petr Hladík (KDU-ČSL).

Stát se postará o budovu, nástupiště a veškeré prostory a zázemí budoucí stanice určené pro cestující. Město bude investovat do související infrastruktury – tramvají, chodníků a prostranství.

Porotci soutěže Eva Jiřičná (Velká Británie)



Peter Gero (Německo)



Igor Marko (Velká Británie)



Zdeňka Vydrová (ČR)



Jan Jehlík (ČR)



Petr Hlaváček (ČR)

Náhradníci:

Vladimír Sitta (ČR, Austrálie)



Jakub Cigler (ČR)



Irena Fialová (ČR)



Štěpán Valouch (ČR)

Náhradníci:

Speciální pracovní skupina už pro nové nádraží vybrala porotu a vymezuje podmínky soutěže.

„Jednou z nich je například to, že prostor z jedné strany bude určený pro tramvaje, pěší a cyklisty. Z druhé strany nádraží budou jezdit auta a autobusy. Budeme spolupracovat i s Ředitelstvím silnic a dálnic, protože je potřeba, aby se z oblasti Heršpické ulice nádraží napojilo dvěma novými úseky směrem na dálnici D1, aby auta a autobusy nesměrovaly z přednádražního prostoru do centra města na Opuštěnou ulici,“ uvedl Hladík.

Další podmínkou bude například i tunel pro severojižní kolejový diametr, který by měl procházet pod nádražím a bude tam mít v budoucnu i jednu ze stanic.

Rozhodne hvězdná porota

Organizací soutěže, která by měla být vyhlášená do konce srpna, je pověřena Kancelář architekta města. Ta už navrhla šestici významných architektů a urbanistů, která by měla zasednout vedle zástupců investorů v jedenáctičlenné porotě. Její obsazení bude příští týden schvalovat rada města.

„Mám velkou radost za Evu Jiřičnou, to je velká osobnost,“ komentoval předběžné složení poroty brněnský radní pro územní plánování a rozvoj Filip Chvátal (KDU-ČSL).

Architektka Eva Jiřičná žijící ve Velké Británii v Londýně realizovala například pozoruhodné mostní konstrukce a autobusový terminál Canada Water. Mezi klenoty moderní architektury se řadí její Nová oranžérie v Královské zahradě Pražského hradu.

Naposledy na sebe výrazněji upozornila vítězným návrhem na novou podobu pražského Žižkova. Vedle ní do poroty navrhla kancelář ještě brněnskou architektku Zdeňku Vydrovou a Igora Marka působícího v Londýně.

Podle známého brněnského architekta Petra Hrůši je ale v porotě zásadní i účast dalších osobností. „Vzhledem k tomu, že jde po sto letech o obrovský rozvojový plán, považuji za důležité především urbanisty Petera Geroa, Jana Jehlíka a Petra Hlaváčka,“ upozornil Hrůša.

Peter Gero pracoval třicet let pro magistrát v Hamburku, přičemž stál u vzniku hamburské městské části HafenCity. Profesor Jan Jehlík vede ústav urbanismu na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Petr Hlaváček zastává funkci náměstka primátora Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

„Porota je vždy tak trochu slepenec různých architektonických názorů, takže celé ztvárnění může být kvalitativně různorodé,“ nastínil Hrůša různé směry jednotlivých osobností. „Ale myslím si, že je to hvězdná porota,“ zakončil.

Nové vlakové nádraží bude v místě dnešního dolního nádraží, o čemž rozhodla centrální komise ministerstva dopravy na základě studie proveditelnosti. Největší optimisté odhadovali zahájení stavby na rok 2020.

To se ukázalo jako nereálné, což dokresluje současné vyjádření primátorky Markéty Vaňkové (ODS). „Věřím, že ze soutěže vyjde něco nádherného a vysoce funkčního a snad se nám to podaří za náš život uskutečnit,“ řekla. O termínu zahájení stavby se zatím konkrétněji nemluví.

U nového nádraží plánuje Kancelář architekta města výstavbu Jižní čtvrti: