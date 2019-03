V Brně se rodí podoba Jižní čtvrti, nové nádraží bude sedm metrů nad zemí

Cestující dorazí vlakem na nové brněnské nádraží, sjede po schodech od nástupiště, projde prostornou vstupní halou a vyjde ven. Před ním se jako koberec rozbalí bulvár lemovaný novými domy, obchody a stromy s věžemi Petrova na horizontu.

Zatím jen vize. Do budoucna se však má stát skutečností. Na podobě nové Jižní čtvrti už pracují architekti, projektanti a odborníci ze Správy železniční dopravní cesty (SŽDC) i z Kanceláře architekta města Brna (KAM).

„Jedeme po dvou liniích. Ve spolupráci se Správou železniční dopravní cesty i vedením města připravujeme architektonickou soutěž na podobu nového hlavního nádraží a s investory se domlouváme na tom, aby měla nová zástavba nějaký urbanistický koncept a byla v souladu s územním plánem,“ říká ředitel KAM Michal Sedláček.

Inspirací jsou Berlín a Vídeň

Vlastní koleje a nástupiště umístili odborníci ze SŽDC na obří most o šířce sto metrů a ve výšce zhruba sedmi metrů.

„Je to z důvodu hydrologických a geotechnických a také kvůli výškové koordinaci se stavbou jižní části velkého městského okruhu a proto, aby se dalo železniční těleso pohodlně podjet,“ zdůvodnil Pavel Tesař z tiskového oddělení SŽDC.

Podle Sedláčka je teď potřeba vyřešit, co bude pod kolejemi, před nimi a za nimi.

„Přednádraží bude proti tomu dnešnímu zhruba dvojnásobné. Může tam být terminál MHD, obchody, stavby, které budou souviset s nádražím, nebo vstupní hala,“ popsal Sedláček.

Soutěž, která o tom rozhodne, bude podle něj určitě mezinárodní. „Otázkou je, jestli vyzveme některé architekty napřímo a ostatní se přihlásí na základě portfolia, nebo jestli bude soutěž přístupná všem, “ poznamenal Sedláček.

Podle něj mohou být inspirací nádraží v Berlíně a Vídni, která jsou také ve výšce, ale i v Rotterdamu, Haagu nebo Utrechtu. „Nádraží dnes postoupila do vyšší kategorie veřejných prostor, jako jsou například letiště, a tak to chceme mít i v Brně,“ říká.

Nové zástavba má předběhnout nádraží

Architekti budou řešit i to, kam se přesune autobusové nádraží Zvonařka. „Mohlo by se přesunout právě za nové vlakové nádraží. V každém případě by se do jednoho uzlu měly sloučit vlaky, tramvaje, autobusy i osobní doprava a parkování,“ upřesnil Sedláček.

V souvislosti se stavbou hlavního nádraží vzniknou dvě zcela nové stanice a další tři projdou modernizací. Dočkají se jich Černovice, Židenice, Černovická terasa, Slatina a Vídeňská. I na ně bude vypsána architektonická soutěž.

SŽDC by ráda zahájila stavbu za tři nebo čtyři roky a stavěla přibližně sedm let. Termíny však může změnit žaloba spolku Děti Země proti změně územního rozhodnutí pro odsunuté nádraží, se kterou se musí vypořádat Krajský soud v Ostravě.

Současně vznikají v Jižní čtvrti projekty na městskou zástavbu. Oblast, která má rozlohu celkem 139 hektarů a je pro srovnání sedmkrát větší než pozemky za Lužánkami, protne od nového nádraží bulvár směrem k Petrovu. Kolem něj má na rozloze zhruba 50 hektarů vzniknout nové město. Zástavba by měla o několik let předběhnout nádraží, aby lidé nevystupovali v polích.

Počítá se i s relaxačními zónami

Nejdále je investorská skupina J&T Banka, která chce na ploše mezi ulicemi Opuštěná a Trnitá na čtyřech hektarech postavit tři bloky se stovkami bytů, kancelářemi, obchody, službami i rekreačními zónami. Přípravu koordinuje KAM a ateliér Burian-Křivinka, který byl pověřen vedením odborné části.

„Aby mohla vzniknout různorodá městská čtvrť, přizvali jsme i čtyři další architektonická studia. Nová čtvrť počítá například i s relaxačními zónami, předzahrádkami a podobně,“ říká Martin Kodeš, investiční ředitel a člen představenstva J&T Real Estate CZ. Ta chce o územní rozhodnutí požádat do konce roku a se stavbou začít v roce 2022.

Dalším hráčem je mezinárodní společnost Aupark. Ta před lety chtěla postavit obří obchodní a zábavní centrum na místě Zvonařky, ale narazila na nevoli Brňanů. Teď reviduje plány a domlouvá se s městem.

Po zkušenostech s podobnými projekty z Varšavy, Budapešti nebo Londýna by tu ráda postavila business centrum, které by podpořilo zaměstnanost a přitáhlo do města další významné firmy.

Projekt na novou zástavbu v oblasti dnešního Teska pak „malují“ odborníci pro developerskou skupinu Crestyl, která koupila Tesco u nádraží. „Zatím jsme Tesco zrekonstruovali a prostory pronajali obchodníkům. Do budoucna uvažujeme o úplné přestavbě. Projekt se ale teprve rodí,“ říká mluvčí Crestylu Ondřej Micka.