Dlouho vyhlížený most přes koleje vymaže kolony ochromující celé Blansko

Ambiciózní plán na obří most, který pár set metrů od současného přejezdu vytvoří lepší spojnici s částí za železničním koridorem nazývanou Staré Blansko, se stále sunul do budoucna.

Už za pár měsíců ale na okresní město unikátní stavba za 300 milionů korun začne skutečně vznikat. Krajští radní totiž minulý týden zadali, aby se začalo připravovat výběrové řízení, z něhož vzejde stavební firma. Dělníci se pustí do práce už v dubnu a první řidiči by se po novém mostě měli projet nejpozději na konci příštího roku.

„Je vydané stavební povolení, máme přiklepnuté peníze ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), už letos je možné z této dotace čerpat 85 milionů. Kraj přidá dalších třicet, takže společně s příspěvkem od města máme pro letošek k dispozici 120 milionů,“ vyčíslil starosta Blanska Jiří Crha (ODS), který od listopadu zastává i post krajského radního pro dopravu.

Že se stavba skutečně blíží a počítá se s ní ve státním rozpočtu, potvrdilo i ministerstvo dopravy. „Celková částka, kterou se má SFDI během dvou let na projektu podílet, je 198,6 milionu,“ upřesnil mluvčí ministerstva František Jemelka.

Vlakový provoz ještě zesílí

Pro Blansko jde o zásadní stavbu. Spojení města s částí za řekou a tratí je dnes možné jen přes přejezd u zastávky Blansko-město. Jenže intenzita provozu na hlavním koridoru z Brna do Prahy znamená, že ve špičce jsou závory dole i desítky minut v kuse. U přejezdu se tak hromadí kolona aut, která pak způsobuje kolaps dopravy.

Potíže mají i záchranáři či hasiči. „Podle zpráv od Správy železnic by za pět let měly být závory dole až padesát minut z jedné hodiny. To by byla tragédie,“ odůvodňoval nutnost stavby už před rokem a půl Crha.

Místo přes přejezd tak řidiči budou za dva roky mířit po 155 metrů dlouhém mostě, jehož součástí se stane i lávka pro pěší. Začínat má poblíž autobusového nádraží na křižovatce ulic Svitavská a Fügnerova, kde vznikne kruhový objezd.

Železnici překlene tak, že se vyhne průmyslovému areálu na Starém Blansku a vyústí v Brněnské ulici, opět s kruhovým objezdem.

Právě na této ulici už před několika dny začali silničáři s rozsáhlou opravou, která potrvá až do podzimu. „Rekonstrukce navazuje na již hotovou opravu Komenského ulice a souvisí právě také s přípravami na stavbu nového přemostění,“ sdělil místostarosta Ivo Polák (ČSSD).

V případě mostu se letos mají zakládat piloty pro nosné pilíře, zároveň se silničáři pustí i do stavby okružní křižovatky na Svitavské.

Místo čekárny parkování?

Nejen pro Blansko, ale i Jihomoravský kraj je most významnou investicí. Je totiž velmi výjimečné, že by hejtmanství i za pomoci dotací investovalo tak obří sumu do jedné dopravní stavby. Na Blanensku přitom letos nebude jediná, za podobnou částku se také po odkladech začne budovat nový průtah přes nedaleký Rájec-Jestřebí.

Blanenské navíc s výstavbou mostu čeká rozlučka s problémovým přejezdem. Zmizí právě díky tomu, že na překlenutí stát uvolnil peníze.

Na jeho místě vznikne alespoň pro pěší nový podchod široký čtyři metry, který nahradí ten stávající, jenž je velmi úzký a nevyhovuje dnešním standardům. „Navíc bude bezbariérový,“ sdělila mluvčí Správy železnic Nela Friebová. Na každé straně se tak počítá s výtahem, od plánu na stavbu rampy projektanti nakonec kvůli možným komplikacím s blízkostí řeky raději upustili.

Předpokládané náklady na nový podchod, na nichž se bude podílet i město, jsou kolem 110 milionů korun a jeho stavba má podle Crhy začít v polovině příštího roku. Ostatně přejezd půjde zrušit až poté, co silničáři postaví a zprovozní nový most, aby byl zachován přístup na druhou stranu.

Nejistý je osud stávající čekárny u vlakové zastávky v centru Blanska. Místní radnice už dříve avizovala, že zmizí úplně a na jejím místě vznikne nové parkoviště, železničáři jsou ale v tomto směru zatím opatrní. „Počítá se se zachováním obytných prostor, o zbývající části a jejím případném využití se bude rozhodovat v rámci následující přípravné fáze,“ poznamenala mluvčí Správy železnic.