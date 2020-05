V roušce a s odstupy, v jeskyních platí stejná pravidla jako pod střechou

„Skupinky musíme zmenšit tak, abychom zachovali potřebné rozestupy mezi lidmi,“ vysvětluje vedoucí Správy jeskyní Moravského krasu Jiří Hebelka.

Kolik lidí se do skupinky dostane, se liší jeskyně od jeskyně. Každá je svým charakterem jiná, předpokládá se však, že se výprava rozdělí na polovinu. Neznamená to přitom, že by průvodci zvládli odbavit méně lidí.

„Dřív chodili s jednou skupinou dva průvodci, teď si vezme každý z nich na starosti polovinu. Bude to vhodné i proto, že průvodce bude mluvit přes roušku,“ vysvětluje Hebelka s tím, že v menším počtu budou návštěvníci výkladu lépe rozumět.

Správa jeskyní průvodcům pořídila i ochranné štíty, ty se ale v podzemním prostředí neosvědčily. Hodně se zamlžují a průvodce v nich nevidí na cestu.

Omezení se dotklo i provozu lodiček, které se plaví s turisty do útrob Punkevních jeskyní. Na 450 metrů dlouhou plavbu po podzemní říčce Punkvě se může na jedné lodi rovněž vydat zhruba polovina lidí.

„Každá loď je pro osmnáct osob, teď se bude jezdit po deseti, aby na každé lavičce seděli maximálně dva lidé,“ popisuje Hebelka s tím, že i na lodičkách je nezbytné dodržet předepsané rozestupy.

V jeskyních už pomalu počítají ztráty, které dvouměsíční uzavření přinese. Jisté je, že pro letošní jaro přišli o veškeré školní výlety a teď po znovuotevření jim bude chybět hlavně zahraniční klientela.

„Ta tvoří víc než třetinu návštěvníků, v některých obdobích je to i čtyřicet procent. Doufáme ale, že o to víc k nám budou jezdit tuzemští turisté,“ doufá v dobrý průběh zbytku sezony Hebelka.