Da Vinci dělal chyby schválně, říká modelář, který podle něj vyrábí stroje

Vystudoval přitom obor frézař a původně pracoval pouze s železem. „Modelovat ze dřeva jsem začal, když se nám narodily děti. To je už 36 let,“ vzpomíná Mužík žijící v Blansku. „Vyráběl jsem jim domečky a figurky. Když už toho bylo víc, tak to skončilo ve sklepě. A z toho pak vznikla celá sbírka moravská vesnička.“

Když jste začínal tvořit ze dřeva, měl jste už vlastní dílnu?

To ne. Všechno jsem dělal v kuchyni na stole a byl z toho strašný nepořádek. Přišel jsem z práce, až do večera jsem vyráběl, pak jsem šel spát a ráno jsem zase utíkal do práce, takže jsem to ani nestihl uklidit. Když chtěla manželka vařit a připravovat jídlo, tak to chuděra musela vše nejdříve pouklízet. Teď už dělám modely v dílně, manželka mi zatrhla vyrábět v kuchyni.