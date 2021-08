Brněnskou oštěpařku z Helsinek vyškrtli, doplatila na Zátopkovo hrdinství

Ten zasáhl také oštěpařku Libuši Cikrdlovou-Žákovou z Vojkovic na Brněnsku. V 50. letech minulého století byla nejen reprezentační partnerkou Dany Zátopkové, ale s manželem, výškařem a desetibojařem Zdeňkem Cikrdlem, se stali i atletickými přáteli Zátopkových.

Libuše Žáková se na olympijské hry do finské metropole v roce 1952 také chystala. Dostala však stopku.



„Bohužel její nominace byla těsně před odletem zrušena. Byla vyškrtnuta z druhého letadla v návaznosti na tehdejší kauzu Zátopek–Jungwirth,“ popisuje Zdeněk Cikrdle, syn někdejší brněnské oštěpařky, která se letos dožije 93 let.

Kauza spočívala v Zátopkově statečném aktu zastání, kterým riskoval nejen svoji kariéru. Odmítl totiž na olympiádu odcestovat bez svého přítele a běžce na středních tratích Stanislava Jungwirtha, který se neměl účastnit, protože měl otce v komunistickém lágru.

„Myslím, že takové gesto, takový hrdinský čin, by málokdo udělal,“ okomentoval tuto dějovou linku scenárista, režisér a producent filmu David Ondříček.

Zátopek byl hlavní československou nadějí na medaile, a tak tehdy komunistická moc ustoupila, oba běžci odcestovali a Emil Zátopek v Helsinkách dobyl legendární tři zlata na tratích od pěti kilometrů po maraton.

Místo olympiády stavěla tábor

Další sportovci však takové štěstí neměli. Totožný osud jako oštěpařku Žákovou potkal i brněnského běžce Milana Tošnara, prvního československého překážkáře na 110 metrů, který překonal hranici 15 sekund. Ani on odletět nemohl a olympijských her se zúčastnil pouze jako trenér v roce 1960.

Ohledně vyškrtnutí z letu tehdy Žáková ani Tošnar žádné více či méně oficiální vysvětlení nedostali. „Ani si to s tou situací tehdy nespojovala. Prostě jí řekli, že neletí. A ona s kabelou zabalenou na olympiádu odjela stavět tábor na Vysočinu,“ líčí oštěpařčin syn Cikrdle.

Maminčin příběh zná z jejího ústního podání. Sám se do její sportovní kariéry „připletl“ narozením v roce 1954. O rok později se Libuše Žáková zranila a s vrcholovou atletikou skončila. Věnovala se už jen volejbalu, v němž do svých padesáti hrála druhou nejvyšší soutěž.

Byť události kolem odletu do Helsinek film neopomíná, brněnský kontext v něm chybí. „Kauza Jungwirth v příběhu je, ale u nás se týká pouze něj a nijak podrobně se jí nevěnujeme,“ podotýká výkonná producentka snímku Daria Špačková.

S faktem, že se vrchol Zátopkovy kariéry odehrál v tuhém komunismu, se však filmaři vypořádat museli. „Na začátku padesátých let, v době zrůdností komunistického teroru, byl nejslavnějším sportovcem světa. Režim ho využíval pro propagandu a Zátopek se nechal. Kdyby to odmítl, rozhodně by nikde nezávodil,“ uvedl Ondříček.

Po všem, co o sportovci slyšel a četl, je však přesvědčený, že to byl statečný člověk. „Na druhou stranu si dobře uvědomoval, jaké mu hrozilo nebezpečí, a proto se párkrát stalo, že své názory změnil,“ uvedl.

Z natáčení mu utkvěla v hlavě situace, kdy Zátopkův představitel Václav Neužil vběhl na zchátralý stadion za Lužánkami, kde tři stovky komparzistů křičely běžcovo jméno a všichni včetně štábu brečeli. „To jsou chvíle, na které se nezapomíná a pro které to všechno děláme,“ poznamenal režisér.