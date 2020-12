Nepít alkohol je svoboda od Boha, tvrdí mladé mormonské misionářky

Pocházejí z Ameriky a do Česka vyrazily jako misionářky šířit učení mormonské církve, tedy Církve Ježíše Krista Svatých posledních dnů. Češtinu se Caroline Olsenová a Emily Treadwellová před příjezdem učily asi jen dva měsíce, dvacetileté dívky totiž předem netušily, že je vedoucí pošlou právě do Brna. „Když jsem otevřela e-mail a zjistila, že budu sloužit právě v České republice, popravdě jsem ani nevěděla, kde to přesně je – jen že někde v Evropě a že k ní patří Praha,“ vzpomíná s úsměvem Olsenová v dalším díle ze série textů MF DNES, které v adventu představují vyznavače různých křesťanských směrů.