Věřící jsou dnes vnímáni jako divní a trapní lidé, připouští farářka

Co můžou církevní školy na rozdíl od těch běžných dětem dát?

Myslím si, že hlavně pevný bod, o který se můžou opřít ve chvílích zrání, hledání a zmatenosti. Doufám, že naše školy jsou útočištěm i pro děti, které jinde nedostávají moc šancí a u nás nacházejí přijetí ve své jedinečnosti. Nemáme vůči nim žádné předsudky. Další přidaná hodnota přítomnosti církve je otvírání nových témat, o nichž do té doby možná nepřemýšlely, a hledání souvislosti s vlastním životem. Nabízí jim to nové pohledy na svět a možnost přemýšlet o věcech jinak, aniž by jim to někdo nutil.