Tramvajovou trať u zoo v Brně zanoří pod zem, odlehčí se kritické křižovatce

„Jsme alespoň za toto vděční, dnes tam stávají kolony klidně několik stovek metrů,“ uvedl starosta Bystrce Tomáš Kratochvíl (ČSSD), na jehož popud se město začalo složitou dopravní situací v tomto úseku zabývat.



Od úprav, které vyjdou asi na čtyři miliony korun, si slibuje alespoň částečně zlepšení tristní situace. Jde ale jen o částečnou úlevu. Hlavním úkolem, o kterém se už roky diskutuje, je kompletní přestavba křižovatky. „Teprve to bude zásadní pomoc,“ řekl starosta.



I podle dopravních policistů je to potřeba k tomu, aby se situace zpřehlednila a nedocházelo ke zbytečným nehodám.

Na budoucí podobě napojení jednotlivých komunikací se musí domluvit Brno, kterému patří především tramvajová trať, s Jihomoravským krajem, jenž vlastní obě hlavní silnice. V minulosti snahy o úpravu ztroskotaly na odhadovaných nákladech, které by investice spolkla.



Původní předpoklad vycházející ze studie se šplhal na více než miliardu korun. Takovou investici kraj odmítl. Považoval to za astronomickou částku, protože i ty nejnákladnější investice do krajských silnic dosahují sotva polovičních nákladů.

Po dalších úpravách se ale plánovanou investici nakonec podařilo zlevnit ke spokojenosti obou stran. Předloni v listopadu tak Jihomoravský kraj uzavřel s Brnem smlouvu o spolupráci a postupně odsouhlasil i další kroky, stejně jako vedení Brna.

Jak by tedy mělo místo křížení v budoucnu vypadat? Tramvajová trať bude částečně zanořená, stejně jako silnice ve směru z Bystrce do centra města. Původně se zvažovalo úplné zanoření tramvaje, tam by ale podle bystrckého starosty mohla nastat komplikace s vodou kvůli blízkosti řeky Svratky.

Nad těmito mírně zahloubenými komunikacemi vyroste ve výšce necelých pěti metrů mimoúrovňová okružní křižovatka. Částečně bude proto stát na násypu a opěrných zdech. Pěší a cyklistická doprava bude vedena po lávce přes celý dopravní koridor. Na levém břehu řeky Svratky se napojí na stávající cyklostezku podél řeky, na straně kamenolomu klesne rampa lávky do prostoru u zastávky trolejbusů.

Křižovatka za 386 milionů

„Na základě dohody s Jihomoravským krajem se město Brno zavázalo zpracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí,“ sdělil brněnský radní pro dopravu Petr Kratochvíl (ODS). A to se právě v těchto dnech děje.

Podle Jiřího Crhy (ODS), který má na starosti dopravu jako radní v krajské koalici, je ale příprava zatím během na dlouhou trať a potrvá ještě několik let.



„Debata o uvolňovaní finančních prostředků na vlastní realizaci je v současné době bezpředmětná,“ sdělil Crha k dotazu, zda bude mít kraj na tuto investici dostatek peněz, když má dnes osekaný rozpočet kvůli nižším příjmům způsobeným snížením daní i dopadem pandemie koronaviru a bude se s tím výpadkem potýkat nejspíš i v dalších letech.

Navíc se dá očekávat, že celková suma odhadovaná dnes na částku kolem 386 milionů do doby přestavby problémového úseku ještě naroste. Podíl kraje je z této sumy zhruba třetinový, tedy 126 milionů, většina nákladů jde za Brnem.

V Bystrci očekávají, že doprava na křižovatce bude navíc kvůli přibývání lidí ještě dál houstnout. Pokračuje totiž rozšiřování sídliště Kamechy, vyrostl nový komplex Panorama s byty a rodinnými domky a frekventovaný je také příjezd k zoo, k níž se z křižovatky odbočuje.

K částečné úpravě v podobě pravého odbočovacího pruhu, která přijde na řadu letos, tak vedení Brna přistoupilo proto, aby se alespoň trochu pokusilo dopravě v tomto místě pomoci, než bude možné se pustit do plnohodnotného řešení. Pruh vznikne ve stávající zeleni, kterou protíná tramvajová trať. Do budoucna je také v plánu rozšířit komunikaci o jeden pruh ve směru od městské části Komín do Kníniček.