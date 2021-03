Důležitý brněnský uzel „sváže“ oprava, všechny neduhy však nezmizí

Křižovatka u kulturního centra Semilasso v Králově Poli patří k zásadním příjezdovým uzlům do celého Brna. Místo je však už roky v neutěšeném stavu – auta musí přejíždět přes propadlé žulové kostky, špatná je tramvajová trať a nebezpečný je tamní triangl také pro pěší.

Nyní se to má konečně změnit, město se totiž po letech odkladů pustilo do rekonstrukce.

Posledních několik týdnů už se na místě pracuje. Dosud se to obešlo bez větších dopravních omezení, už v pondělí se však uzavře pro auta pruh ve směru do centra města. Důvodem je oprava letité kanalizace na Palackého třídě, k níž se přidá také rekonstrukce vodovodu o délce více než 208 metrů.

„Vodovod je z roku 1952 a dnes už je za hranou životnosti,“ vysvětluje brněnský radní pro oblast investic David Grund (ODS). Kromě hlavního řadu se počítá s opravou také 62 metrů vodovodních přípojek, s kanalizací vyjdou opravy těchto sítí dohromady na zhruba 25 milionů korun.

Tramvaje dočasně bez konečné

Kromě aut se práce od začátku příštího týdne dotknou také cestujících MHD.

„Nebude možné odbočení trolejbusů a autobusů z ulice Kosmovy vlevo k zastávce Husitská. Linky 30, 44 a 53 ve směru k zastávce Husitská pojedou odklonem ulicemi Božetěchovou a Metodějovou, zastávka Semilasso bude pro tyto linky přeložena na začátek Božetěchovy,“ informuje mluvčí Dopravního podniku města Brna (DPMB) Hana Tomaštíková s tím, že na objížďce budou využity trolejbusy na pohon z baterií.

Plán omezení Od 22. března: uzavření pruhu ve směru do centra, trolejbusy pojedou po objízdné trase.

uzavření pruhu ve směru do centra, trolejbusy pojedou po objízdné trase. Od 15. dubna do června: Přerušení provozu tramvají ke královopolskému nádraží, linka číslo šest zamíří do vozovny Medlánky.

Přerušení provozu tramvají ke královopolskému nádraží, linka číslo šest zamíří do vozovny Medlánky. Přes léto: Obnova provozu tramvají ke královopolskému nádraží a přerušení provozu tramvají do Řečkovic.

Obnova provozu tramvají ke královopolskému nádraží a přerušení provozu tramvají do Řečkovic. Další změny v dopravě se budou odvíjet podle vývoje stavebních prací. Omezení potrvají nejdéle do konce prázdnin.

se budou odvíjet podle vývoje stavebních prací. Omezení potrvají nejdéle do konce prázdnin.

Právě dopravní podnik se pak o necelý měsíc později postará o ještě výraznější omezení provozu na křižovatce. Vrhne se totiž na výměnu kolejí, aby jízda po nich byla méně hlučná.

„V současné době také není vzhledem k nedostatečné osové vzdálenosti možné míjení tramvají v zatáčce od Semilassa ke královopolskému nádraží. Při rekonstrukci dojde k technické úpravě křížení tak, aby mohly vozy místem projíždět souběžně,“ přibližuje generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Součástí prací budou i úpravy trolejového vedení.

Tramvajová linka číslo 6 se zahájením těchto prací nedorazí na konečnou u královopolského nádraží, místo toho zamíří do medlánecké vozovny. Cestující, kteří přijedou vlakem či autobusem do Brna, tak budou muset pro cestu do centra využít jinou linku, případně dojít pěšky k zastávce na Palackého třídě.

Takto to bude fungovat až do léta, kdy se situace prohodí a všechny tramvaje mířící běžně do Řečkovic skončí právě u nádraží v Králově Poli. To bude ohledně omezení vše.

Radní: Představy jsou nereálné

Komplexní přeměny se totiž křižovatka nedočká, přestože se o tom v minulosti mluvilo. Na to, že je triangl u Semilassa nebezpečný, a to zejména pro nevidomé chodce, už v minulosti upozornila také MF DNES.

„Obecně platí pravidlo, že my s bílými holemi vystupujeme z tramvaje vždy prvními dveřmi, aby o nás řidič věděl, a snažíme se nejkratší cestou dostat na druhou stranu. Ale tady to prostě nejde. Naproti prvním dveřím je zábradlí a chybí přechod, takže musíme mezi auta a doufáme, že je holí někomu neoboucháme. A také že tam zrovna nestojí dlouhý autobus, abychom jej nemuseli obcházet,“ popsal už dříve nevidomý Josef Konečný z brněnského TyfloCentra.

Situace, na niž upozornil, se sice má po opravě zlepšit, ale tramvajový ostrůvek nebude prodloužen dopředu ke stávajícímu přechodu, nýbrž dozadu směrem k centru. Zebru pro chodce slibuje město domalovat, ale už nesdělilo, zda to bude vepředu, jak si přejí právě nevidomí, nebo na opačném konci ostrůvku.

Že se nechystají důkladnější úpravy, nese nelibě také vedení Králova Pole.



„Požadovali jsme kompletní rekonstrukci celého území včetně zkapacitnění křižovatky, vyřešení chodeckých tras či rozšíření ostrůvků u zastávek, protože se jedná o velmi frekventovaný uzel. Nevím, proč se nakonec přistoupilo jen k této kosmetické změně,“ sděluje starostka Karin Karasová (dříve ANO).

Podle vyjádření brněnského magistrátu se modernizace místa podle přání městské části připravuje. „Nicméně v tuto chvíli není jasné, kdy k tomu dojde,“ uvedla Anna Dudková z tiskového oddělení magistrátu.

Radní Grund naproti tomu reagoval, že v tuto chvíli další investice do této křižovatky nejsou na stole. „Studie sice v minulosti vznikla, ale nikdy se neschválila, možná ani nedokončila, protože představy byly takové, že byly v tom místě nerealizovatelné,“ prohlásil.

Veškeré práce včetně odstranění žulových kostek a jejich nahrazení asfaltem skončí podle koordinátorky dopravních staveb v Brně Vlasty Jágerové nejpozději do konce prázdnin. „Od prvního září už musí být MHD opět v běžném provozu, protože se plánuje výluka na železnici,“ podotýká.