Městské části dostanou miliony na investice. V Brně vznikne sad i lávka

Za pár let si budou moci lidé z Černovic utrhnout ovoce ze stromů, které vyrostou nad zdejším sídlištěm. A to díky penězům, které městská část na výsadbu dostane od Brna.

Podobně město podpoří šestadvacet projektů v různých městských částech. Rozdělí mezi ně balík 114 milionů korun. Redakce MF DNES přináší výběr toho nejzajímavějšího, co se díky penězům z města v Brně na příští rok chystá.



Líšeň rekonstrukce polikliniky

Zhruba třetinu požadovaného příspěvku dostala Líšeň na další etapu rekonstrukce polikliniky v Horníkově ulici. Brno přispěje šesti miliony, zbývajících 14 musí Líšeň sehnat sama.

„Není to tragédie, jsem rád, když nějaké peníze dostaneme. Rekonstrukce celé kliniky je veliká, rozplánovaná do zhruba deseti etap za celkem sto milionů. My ročně přispíváme asi deseti až dvanácti miliony a budeme v tom pokračovat,“ vyčíslil starosta Břetislav Štefan (ČSSD).

Co mu však vadí, je nerovný přístup k městským poliklinikám. „Poliklinika na Lesné se od města dočkala velkorysé opravy, my však dostaneme jen drobky. Přitom všechny polikliniky slouží lidem,“ srovnal. Příští rok se v Líšni pustí do oprav rozvodů a energokanálů v budově, kvůli tomu bude poliklinika po nějakou dobu úplně uzavřená.

Černovice ovocný sad

Netradiční projekt zařadily na seznam Černovice. Nad sídlištěm v Turgeněvově ulici příští rok chtějí tamní zastupitelé vysázet ovocný sad. Od města jako jediná městská část dostali plný příspěvek, o nějž žádali, tedy půl milionu. Z vlastního rozpočtu zaplatí sto tisíc korun.

„Sad vysázíme na popud občanů, v minulosti přišli o jediné zelené prostranství, protože místo zeleně v blízkosti sídliště vznikl bytový dům. Chceme vybudovat otevřený sad s různými druhy stromků. Budeme jenom rádi, když nám obyvatelé pomohou i s konzumací plodů,“ vysvětlil starosta Ladislav Kotík (Společně pro Černovice). Podle něj ovocné stromy doplní třeba ořešáky.

Kohoutovice kulturní centrum

Nový sál až pro 300 lidí, dvě patra radnice a garážová stání zhruba pro 30 aut plánují od jara stavět v Kohoutovicích.

„Současná radnice stojí skoro půl kilometru od zastávky ve starých Kohoutovicích, lidé musí vážit dlouhou cestu. Navíc je to starý dům, který už nevyhovuje a museli bychom ho nákladně rekonstruovat, proto mi přijde lepší vystavět novou moderní radnici i s kulturněspolečenským centrem,“ okomentoval starosta Petr Šafařík (ČSSD). Jeho městská část žádala po městě vůbec nejvíc peněz, 50 milionů korun, nakonec dostane jen deset. „Celá stavba vyjde na sto milionů, zatím máme asi tři čtvrtiny této částky,“ dodal Šafařík s tím, že v únoru by rád znal vítězného zhotovitele stavby.

Brno-sever lávka přes rokli

Pohodlí pro pěší. To je cíl, se kterým na Brně-sever chtějí vybudovat speciální lávku. „Záměrem je propojit Čertovu rokli tak, aby bylo pro obyvatele komfortnější přejít z jedné strany Lesné na druhou. Teď když zaprší, tak vyjít nahoru a pak sejít dolů je velký problém. Lávka už je naprojektovaná, teď budeme hledat peníze na doplacení zbývající částky,“ uvedl místostarosta Brna-sever David Aleš (ANO).

Městská část po Brnu požadovala 11 milionů korun, dostane ale jen devět. Ve vlastních zdrojích tak bude muset najít zbývající čtyři miliony, aby celou stavbu zaplatila.

Místostarosta finanční injekci z magistrátu vítá. Obzvláště proto, že městská část byla podle jeho slov dlouhodobě podfinancovaná. Vidět je to nejvíce například u školských budov či bytových domů, kam je dnes potřeba nalít peníze. „Velmi těžko se nám tak hledají peníze na kofinancování všech nových projektů. I když městské části dostávají od Brna čím dál víc peněz, tak kvůli historii, kterou před sebou všichni valíme, máme pořád málo,“ poznamenal Aleš.

Řečkovice revitalizace náměstí

Rekonstrukce zpevněných ploch, vybudování parkoviště a dětského hřiště, nových zelených ploch či laviček se dočkají Řečkovičtí na Palackého náměstí. Obnova veřejného prostoru vyjde celkově na 16 milionů, město na ni přispěje ze tří čtvrtin. Podle návrhu bude prostor sjednocený a bezbariérový.

Mezi šestadvacítkou projektů se objevila i nová cyklostezka z Tuřan do Dvorské, oprava kulturního domu Rubín v Žabovřeskách, vybudování několika sportovišť nebo opravy budov.