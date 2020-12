VIDEO: Řidiči v Brně se po nehodě začali hádat, jedno z aut shořelo

11:40

Nečekanou dohru měla v centru Brna nehoda, která zpočátku vypadala banálně. Dvě auta do sebe ťukla, když ale jejich řidiči vystoupili a pustili se do hádky, jeden z vozů začal hořet. Nikdo se nezranil, osmnáct let staré auto ale lehlo popelem.