Dodávka se na benzinku vřítila kvůli smyku, uzavřela policie nehodu na D10

Nehoda se stala 16. června na 17. kilometru dálnice D10 u obce Hlavenec ve směru na Prahu.

„Řidič uvedl vozidlo Iveco Daily do smyku, přejel do pravého jízdního pruhu a následně do odbočovacího, až se dostal do prostor čerpací stanice,“ shrnula závěr vyšetřovatelů mluvčí středočeské policie Lucie Nováková.

Dodávka s nákladem pneumatik narazila kromě výdejního stojanu i do tří aut. Čtyřicetiletý řidič cizí státní příslušnosti nehodu nepřežil. Další dva lidé byli zraněni.

Přítomnost alkoholu a drog u řidiče vyloučila nařízená soudní pitva.

„V souvislosti s nehodou nedošlo ke spáchání žádného trestného činu,“ uzavřela Nováková.